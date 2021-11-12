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從李蘇妮被罵說起

劉玉昕

新冠疫情仍在全球氾濫，但隨著疫苗和藥物出現，終有一天大流行會結束。然而，伴隨COVID-19病毒而生的仇亞「疫情」，恐不會隨新冠一起消失。奧運金牌得主李蘇妮（SUNI LEE）近日遭遇的仇恨攻擊，即是一例。

李蘇妮是苗裔，奧運會上替補出戰，一舉奪得女子體操全能冠軍，一時成了全美國人的甜心，歸來時如英雄凱旋，受到當地政府和民眾隆重的歡迎。但日前，當她和朋友外出時，卻僅僅因為亞裔的面孔，就遭到攻擊辱罵。

病毒對身體的傷害易於防治，但病毒滋生的恐懼及其對人心理的傷害，需更長的時間和更大的努力才能癒合。

新冠大流行以來，針對亞太裔的仇恨事件激增，據「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織統計，去年3月至今年6月，就發生逾9000起，三分之二的受害人是女性。美國社會對亞裔的歧視，並非起自疫情，但因疫情而暴露和放大。

族裔與文化的多元，本是美國的優勢所在。多族裔共處，締造了豐富多彩的社區生活與文化，而全球各地最優秀的人才聚在一起，腦力激盪，培育了綿延不絕的生機與創造力。

但多元化也很脆弱，很容易被撕碎。多族裔共處，並非總能其樂融融，存在於人心深處和制度文化中的種族主義根深柢固，一遇風吹草動便興風作浪。

不必對多元化失去信念，但亦不能過於鄉愿。不做「啞」裔，不僅指要參與政治，也是指在遭遇一切不公對待時，不要躲避沉默。對言語挑釁，不必罵回去，但一定要講出來，就像李蘇妮那樣。

美國歷史就是一部族裔融合史，了解各族裔貢獻以及如何與其他族裔相處，應納入兒童及中小學課本。對亞／華裔來說，尤其要讓下一代了解先民對美國國家建設的貢獻，以及曾經遭遇的不公和屈辱。

最近數十年來美的新移民，更應補上這一課。今天華人參政或就業的成就，不是單純制度的賜予，而是一代代華裔先驅爭取來的，同時也是所有少數族裔一起努力奮鬥的成果，尤其是上世紀五、六十年非裔民權運動。記取被歧視的歷史，不是打悲情牌，而是為了創造一個更包容、更公平的環境。

這一波仇恨「疫情」，受害人包括所有亞裔，膚色超越政治、經濟、教育、職業等，成了劃分「敵友」的最簡易標識。當歧視口水噴來，不會區分民主黨還是共和黨，川粉還是拜粉，也不區別挺獨還是挺共，當然也不管你是華、韓、日、苗裔。

這提醒人們，在反對種族歧視上面，亞裔以及所有少數族裔，必須放棄成見團結一致。

美國 疫情 種族歧視

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