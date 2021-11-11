賠償45萬美元太離譜

近來最令人生氣的新聞之一，是無證移民透過法律途徑與政府協商，可能每人獲賠45萬美元。理由是川普的零容忍和「骨肉分離 」 政策導致無證兒童在邊界和家人拆散，「不仁道，造成嚴重創傷」。通常一名父母帶一童闖關入境，所以一家可能獲100萬。司法部、國安部和衛生部的代表正和律師協商，數字未定。

華爾街日報丟出震撼彈，福斯電視記者拿去問拜登 總統，總統否認，還說是垃圾新聞。美國公民 自由聯盟主席羅梅羅聞言出來叫板，說拜登競選時信誓旦旦要匡正川普「罪行」，跳票就等於違背拜登自己的承諾。

目前來自移民家庭 的訴訟已900多宗，真要上法庭處理相當龐雜，有可能為省訟而訂出包山包海的價錢來，即使不到45萬，花大錢恐怕免不了。

朋友看到新聞大歎一聲，說他循正常管道申請移民，經十年等待，來美20多年上班沒停過，最近算出社安金福利月領只1500多元，還要扣Medicare。無證移民牽個小孩在美墨邊界闖關失敗被扣，居然可領100萬賠償，真為美國政府的愚昧荒謬悲哀。

法律有時難了解。比如你有房子拿來堆放東西，賊人常光顧，發現房子沒住人越發猖狂。有天你氣不過，裝上能自動發射的彈簧槍 。歹徒來偷誤觸管線，中彈受傷，雖說闖空門是他，你卻可能要負責任。因為法律規定，拿來保護財物(不是保命)的手段不能是致命的。

同樣道理，非法移民不請自來，你警告說來了就抓、遞解，他不聽警告還是來，於是你真動手了，但造成他骨肉分離，你這主人就必須賠償。但誰能給「傷心」訂價 ？這小孩將來心理創傷要花多少錢彌補？

父母沒想清楚就帶孩子來，不必負責。他的祖國(比如墨西哥)也不必管，全由美國要收拾，誰叫你家大業大，華廈蓋在茅草屋旁邊，勾引人家想來，履行追求幸福的權利。他攜家帶眷，你應備妥全家團圓的拘留所，清潔安適招待，之後再全家一齊送走。你做不到？那你就得賠！

這事邏輯大致如此。目前吵的是該賠多少，以及獲賠資格認定等細節。其中牽涉到的行政作業成本可能天價，需專業心理人員來認定，另相關的調查工作，分分秒秒都是錢，納稅人的錢 。

當初投票把民主黨拜登選出來，美國人就必須概括承受為了打垮川普而許下的諾言。但既然並沒有人把刀架在拜登脖子上要他當個撒錢的濫好人，他自己也都說45萬數字辦不到，就得展現點魄力。這不像基礎建設法案動輒上兆，小老百姓不知其意義。45萬元有多大，大家可都清楚得很。