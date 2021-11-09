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矽谷的Meta風雲

邱鴻安 

這幾天，矽谷刮起一股Meta熱潮。查克柏格上周宣布將臉書改名為Meta以來，不但人人都在說Meta，矽谷科技公司股價也因之出現狂漲潮。 

凡是能夠成為熱潮的科技，都必與錢有關，否則就難以引起人們的興起。就以已成為晶片龍頭的輝達(Nvidia)來說，上周四(4日)美股開市，股價突然大漲40、50元，最高至313元；當天上午漲勢十分少見，1元、2元…10元、20元的直直升，一時之間莫名所以，不知為何而漲。 

原來，當天一早，華爾街一名分析師，將他的Nvidia目標價從245元提高至320元，原因是Nvidia的晶片和科技有利打造Metaverse。查克柏格將臉書改名為Meta，Meta就是Metaverse的簡稱，意思是「虚擬世界」，他說臉書要投資100億，利用VR和AR的技術，打造一個虚擬世界的平台。分析師看好Nvidia的晶片、以及VR和AR技術，認為臉書的新發展可為Nvidia帶來巨大商機。 

上周四，因投資者獲利回吐，Nvidia收市回落至297元；上周五，股價又再次大起大落，投資者繼續獲利回吐。然後到了本周一，同一利好消息又讓另一分析師將目標價推高至375元，因此股價連續第三天大漲，這次收市時未見大幅回落，收在308元，顯示投資者已認為Nvidia可以保住這個價格。 

Nvidia今年初的股價是131元，到8日的308元，漲幅達135%，十分可怕；但Metaverse號召力大，漲勢可能仍未到底。 

查克柏格宣布改名時說，臉書將用100億元打造虚擬世界平台，未來十年可創造數十億元(billions of dollars)的廣告收入，這才是虚擬世界的真正誘惑所在。過去數月，臉書一直被批評為邪惡，但這種批評只有「活躍分子」覺得重要，對一般投資者和401K持有者而言，Metaverse所涉及的股價上漲的潛力才是關心所在。 

除了Nvidia，凡是與Metaverse技術拉得上關係的科技公司，這幾天股價無不大漲。如為虚擬世界建造基礎設施的Matterport已脫頴而出。這家公司比別人先行一步，已為美國地標建築物做了600萬次掃描，而基礎設施則是虚擬世界的重要元素。 

又如每天擁有4300萬用戶的電玩平台Roblox，已經擁有數以萬計的、可讓玩者代入的遊戲，因為可以提供與臉書虚擬世界類似的體驗而火紅起來。 

蘋果庫克近年一直說，要以發展VR和AR為重點。微軟8日也表示，虚擬世界是未來發展的一個重點。 

不過，VR和AR技術該如何用，Google前執行長施密特有不同意見，他8日表示，臉書建造的虚擬世界是一種科技的逃避主義，最終只會將人帶離現實世界，減少人與人之間的互動。

臉書 股價 投資

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