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從新華社「禁用詞」說起

周喆

近日在微信朋友圈裡看到有人轉發「新華社公布新增57個禁用詞」。打開後發現是去年5月公布的，當時並未留意。出於媒體人的習慣而讀了一遍，並對海內外中文媒體的區別有了更多體會。

以前跑新聞時，偶爾遇到一起採訪的新華社同業。也認識曾在新華社工作過多年的朋友。但是對於位列世界五大通訊社之一的新華社，始終有些神秘感。

新華社是中國的國家通訊社，對應於美國的美聯社。但是如果某天美聯社發公告宣布「禁用詞」，規定哪些詞彙在新聞報導中不准使用，那本身就是大新聞。這是美中兩國媒體不同屬性所決定的。

在中國，和所有媒體一樣，新華社的定位就是「黨的喉舌」。它全部的存在意義就是充當中共的宣傳工具。而在美國及世界上大部分國家，所有媒體都是商業公司。它們除了具備媒體傳播訊息的基本功能，同時也必須遵守市場經營規則，在市場競爭中生存發展。

海外華文媒體也是這樣。在它們的經營模式中，讀者是最重要的一層。

剛好看到有群友提到，從1949年到改革開放，中國辦報全部都照辦蘇聯「真理報」模式，全國大小報紙都是一個模子出來的。並引用中國老報人蕭乾的總結，所謂「真理報」模式有四個特徵。一，它只是根據紅頭文件辦報，不依據社會實際辦報。二，它只對上級負責。「真理報」模式是沒有讀者的。三，用假、大、空的公式化語言來寫報導，即所謂「新華體」、「人民語」。第四，它否定傳媒的商品屬性。

新華社的前身是1931年成立的「紅色中華通訊社」。1937年改名「新華通訊社」，並沿用至今。新華社的辦社理念及組織結構是否也受蘇聯塔斯社的影響，則有待考證。

打開這次新華社新增的57個禁用詞公告，雖然仍是十足的「新華體」，但有些內容值得關注。

例如「對刑事案件當事人，在法院宣判有罪之前，不使用『罪犯』，而應使用『犯罪嫌疑人』」。這一條對於海外華文媒體是基本常識。美國講究「無罪推定」原則，即任何人在被法庭定罪之前，法律上都是清白的。「未審先判」是傳媒大忌。但是中國長期以來沒有「無罪推定」概念。現在新華社補上這一塊，雖然有點晚，但仍有進步意義，值得肯定。

剛過去的11月7日是新華社建社90周年。中國國家主席習近平在賀信中提到，新華社「要在黨的領導下，賡續紅色血脈，堅持守正創新」。可以預見，新華社仍將繼續充當「黨的喉舌」角色。

祝賀新華社90歲生日之際，也希望它能隨時代進步而有所改變。

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