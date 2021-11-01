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從「德利昂」到「梁凱文」

周喆

關心加州政治的朋友，對德利昂(Kevin de Leon)不會陌生。德利昂曾在政壇很活躍，從2006至2018年曾先後經當選加州眾議員、加州參議員，並於2014年出任加州參議會議長。2018年挑戰范士丹的聯邦參議員席次失敗。2020年11月當選洛杉磯市議員。

Leon是典型的西語裔姓氏，長期以來媒體都一直認為德利昂是西裔。雖然過去一直有傳聞他有華裔血統，相貌也確實與華裔有幾分接近，但從未得到證實。直到2017德利昂接受主流媒體採訪時，才首次透露自己的父親是華裔。但他也提到在大學時曾告訴同學自己「沒有父親」。這難免給華人社區留下了他不認自己的華裔父親，不願提及自己族裔背景的負面印象。

直到前幾天出席「1871年洛杉磯華埠大屠殺」紀念活動時，德利昂接受世界日報記者採訪，首次向華文媒體談及他的華裔背景，並澄清以往誤解。他表示，以往不願談及自己華裔父親，完全是因為過去家庭失和所致。但是去年他父親離世，終於令他打開心結，重新與自己的華裔家庭和解。他說：「作為華裔美國人，我很自豪」，更期盼更多了解自己的根源，希望「知道我是誰」。他也開始積極與其他家庭成員重聚，相互了解對方。

德利昂展示了他真實一面，值得肯定。他只在童年時見過父親幾次。由於父母失和疏離，童年時代他完全由單親媽媽一手扶養長大。他也從未問過母親有關父親的往事。種情況下，對父親冷淡乃至疏遠，可以理解。

但是血緣親情是割不斷的。德利昂說，他一直在思索，如果他對他稱為「老梁」的父親(elder Leon)了解更多，會不會成為更好的一個人。他在自己的姓氏前加上了「de」，「覺得那樣我在某種程度上和父親有所連結」。西班牙語「de」等同於英文裡的「of」，表示從屬。

像世界上所有的兒子一樣，德利昂一定也希望父親能以他為榮。當他說「我不認為他知道我曾是個參議員，我也不認為他知道我是參議會議長」時，能感受到他的遺憾 。但是父親畢竟改變了他，讓他能夠認同自己的華裔身分，更多了解自己的根源，令人欣慰。

現在清楚了。德利昂是華人的孩子，父親來自廣州。他姓「Leon」，其實就是「梁」。按照華人習慣，他應該有正式中文名字，但可能已無從考證。那就按華文媒體習慣，暫稱他為「梁凱文」，看上去也挺像華人的名字，有何不可？

從德利昂到梁凱文，一路走來冷暖自知。據說那天德利昂看到記者時，興奮地用他僅會的幾句中文打招呼。讓我們一起地回應他：「你好，梁凱文！」

華裔 加州 華人

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