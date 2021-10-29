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巴市Churchill街交道口 要封

劉玉昕 

民主及其在實施中的程式化，常給人效率低下的印象。一個提案出台，要經過各類專家評估，再辦聽證會徵詢各方意見，修改、再修改…，既缺乏效率，又浪費時間人力財力，最後還常一事無成。

加州高鐵計畫，就是一個例證。

數十年來，高鐵計畫幾易方案，幾任州長簽署，從起初縱貫南北加州的800里子彈列車，修改為中谷170里初段方案，里程一直縮，經費預算卻一直漲。最後，仍是只聞爭吵聲，不見高鐵來。

不過，最近加州基建方面總算有了一點令人鼓舞的進展。雖不是高鐵工程，但與舊金山到聖荷西的加州火車升級改造有關。巴洛阿圖市一個諮詢委員會日前以多數票通過提議方案，封閉與加州火車鐵軌相交處的丘吉爾大街（Churchill Avenue），交市議會下周表決。

加州火車曾經被列為高鐵工程一部分，並計畫將鐵軌全部隱入地下，但鐵軌埋入地下卻藏不住噪音，因此遭中半島和南灣火車沿線兩側的居民強烈反對，高鐵局最終只好放棄。目前進行的，則是加州火車升級工程，一是實行全線電氣化，二是增加班次和載客量。這意味著，火車占用路口時間將更多，穿行道路上車輛將更慢更壅塞。因此，避免火車與車輛行人爭道，改造交叉路口勢在必行。

從聖馬刁縣柏林甘市，南下經紅木城，至聖他克拉拉縣巴洛阿圖、山景城和桑尼維爾，一系列交叉路口都列入改造計畫中。巴市丘吉爾街路口是其中之一。

丘吉爾街在火車鐵軌上穿過，是老巴洛阿圖（Old Palo Alto）、教授村（Professorville）等社區進入巴洛阿圖高中和史丹福校園的必經之路。改造方案大致有三種：一，建高架路橋，讓火車從頭上通過；二，修地下通道，讓行人車輛從鐵軌下穿行；三，封閉道路，引車流從附近路口繞行。

三個方案各有利弊，也都有人反對。有人不願意看到自家門前建龐然大物的高架橋，有人反對在飽和的社區挖地下通道，更也有人反對封路，幾十年住在這裡，習慣了輕車熟路。

經過反覆聽取社區意見、專業評估，同時兼顧社會和財政成本，諮詢委員會最後推薦了封路方案，不僅成本最低，同時也能通過附助措施滿足反對者的需求，如擴建附近道路和路口，方便車輛繞行，在鐵軌下加建通道，為行人和自行車騎士提供便利。

現實中沒有百分之百的完美方案。丘吉爾路口改造工程的啟示是，票決遵循多數人意見的同時，傾聽少數人聲音，並做必要的折衝讓步。效率不是最重要的，更不是唯一的，百年民生工程，寧慢勿濫。 

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