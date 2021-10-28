從魷魚遊戲到奧利佛脫口秀

白人朋友的兩邊芳鄰各是韓裔和來自台灣 ，最近他對兩家鄰居多了深一層認識，原因居然是有線電視。因為他在Netflix看了韓國人拍的「魷魚遊戲 」，又從HBO單人脫口秀主持人奧利佛(John Oliver)了解到台灣面臨的處境。

台灣人看奧利佛的秀，整整22分鐘談台灣和中國 的關係，五味雜陳。或許旁觀者清，又是喜劇的基調，奧利佛把兩岸的複雜難解、簡直無解說得諧趣，白人朋友說有好幾處讓他笑出聲來。比如講台灣400年受西班牙、荷蘭、大清帝國、日本人統治，有如冰球的冠軍盃「史丹利」在每屆勝利者手上傳來傳去，得主刻名於上留念。螢幕出現史丹利盃，老美一看就記住了。台灣人可笑不出來。

老百姓談密集共機擾台，奧利佛播出全程台語的一段視頻，胖胖的攤商一邊煮食一邊平靜說，那台灣人就做台灣人的事啊。奧利佛不解，威脅已到家門口，台灣人自己怎麼還能像「Emily In Paris」劇集那樣輕描淡寫呢？這劇唯美淺薄，奧利佛發表妙喻，但這其實是台灣人憂慮的心事。

白人朋友大概以後也不需我說明兩岸的矛盾了，因為他結論是「真不知道台灣人該怎麼辦才好」。

奧利佛每周的秀，花錢觀看的平均500萬人，免費看YouTube的更高達1000多萬。台灣和中國都花大錢在華府雇公關公司遊說國會議員，但奧利佛不是錢買得來的，它撒豆成兵，20分鐘就讓千萬人了解台灣的「心事誰人知」，就算一路插科打諢，最後他還是收起笑臉嚴肅作出有同理心的結論。這個節目的播出真所謂讓台灣「走在路上撿到衝鋒槍」。

Netflix出錢，韓國人拍的「魷魚遊戲(Squid Game)」更厲害，9月17日才上線，成本2100萬美元，迄今各路收益( impact value)已逼近9億。白人朋友說他感受到韓國人的文化創意，這如果是一種國力，南韓可排前面幾名。以前他覺得好萊塢電影最好看，大明星看不完，但如今覺得今年最好看是「魷魚遊戲」，雖然藝人他一個都不認識 ，但其中人性和人生的描寫讓他哭了，受到啟發，覺得「人不分種族，其實都是一樣的」，九集連續劇看下來，他對韓國印象極好，對韓國人增了幾份敬意。

網路威力已完全顯露，傳播力和穿透度難以想像。大眾文化這種軟實力必須以自由和容忍來長期灌溉，並非內宣外宣一廂情願即可辦到。中國有權勢的人看了奧利佛的秀一定不會開心，但以中國的財力和中華文化底蘊，大可端出好菜給全世界瞧瞧厲害，打造中國形象。