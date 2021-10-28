我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院發行「中性護照」63歲的退伍軍人第1個領到

第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」

從魷魚遊戲到奧利佛脫口秀

黃美惠

白人朋友的兩邊芳鄰各是韓裔和來自台灣，最近他對兩家鄰居多了深一層認識，原因居然是有線電視。因為他在Netflix看了韓國人拍的「魷魚遊戲」，又從HBO單人脫口秀主持人奧利佛(John Oliver)了解到台灣面臨的處境。

台灣人看奧利佛的秀，整整22分鐘談台灣和中國的關係，五味雜陳。或許旁觀者清，又是喜劇的基調，奧利佛把兩岸的複雜難解、簡直無解說得諧趣，白人朋友說有好幾處讓他笑出聲來。比如講台灣400年受西班牙、荷蘭、大清帝國、日本人統治，有如冰球的冠軍盃「史丹利」在每屆勝利者手上傳來傳去，得主刻名於上留念。螢幕出現史丹利盃，老美一看就記住了。台灣人可笑不出來。

老百姓談密集共機擾台，奧利佛播出全程台語的一段視頻，胖胖的攤商一邊煮食一邊平靜說，那台灣人就做台灣人的事啊。奧利佛不解，威脅已到家門口，台灣人自己怎麼還能像「Emily In Paris」劇集那樣輕描淡寫呢？這劇唯美淺薄，奧利佛發表妙喻，但這其實是台灣人憂慮的心事。

白人朋友大概以後也不需我說明兩岸的矛盾了，因為他結論是「真不知道台灣人該怎麼辦才好」。

奧利佛每周的秀，花錢觀看的平均500萬人，免費看YouTube的更高達1000多萬。台灣和中國都花大錢在華府雇公關公司遊說國會議員，但奧利佛不是錢買得來的，它撒豆成兵，20分鐘就讓千萬人了解台灣的「心事誰人知」，就算一路插科打諢，最後他還是收起笑臉嚴肅作出有同理心的結論。這個節目的播出真所謂讓台灣「走在路上撿到衝鋒槍」。

Netflix出錢，韓國人拍的「魷魚遊戲(Squid Game)」更厲害，9月17日才上線，成本2100萬美元，迄今各路收益( impact value)已逼近9億。白人朋友說他感受到韓國人的文化創意，這如果是一種國力，南韓可排前面幾名。以前他覺得好萊塢電影最好看，大明星看不完，但如今覺得今年最好看是「魷魚遊戲」，雖然藝人他一個都不認識 ，但其中人性和人生的描寫讓他哭了，受到啟發，覺得「人不分種族，其實都是一樣的」，九集連續劇看下來，他對韓國印象極好，對韓國人增了幾份敬意。

網路威力已完全顯露，傳播力和穿透度難以想像。大眾文化這種軟實力必須以自由和容忍來長期灌溉，並非內宣外宣一廂情願即可辦到。中國有權勢的人看了奧利佛的秀一定不會開心，但以中國的財力和中華文化底蘊，大可端出好菜給全世界瞧瞧厲害，打造中國形象。

台灣 中國 魷魚遊戲

上一則

開放兒童接種 加州首周備120萬劑

下一則

勇士逆轉雷霆 4連勝居西區榜首

延伸閱讀

德州人語／魷魚遊戲 假裝深刻的快餐文化

德州人語／魷魚遊戲 假裝深刻的快餐文化
封面故事／魷魚遊戲紅綠戲服 成萬聖節變裝首選

封面故事／魷魚遊戲紅綠戲服 成萬聖節變裝首選
發言引魷魚遊戲編劇回應 詹皇推特直呼不敢置信

發言引魷魚遊戲編劇回應 詹皇推特直呼不敢置信
魷魚流量大增 Netflix卻爆不付網路費

魷魚流量大增 Netflix卻爆不付網路費
魷魚遊戲爆紅流量暴增 Netflix卻不想付網路使用費

魷魚遊戲爆紅流量暴增 Netflix卻不想付網路使用費

熱門新聞

大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
徐佳青表示，目前健保採「2+2」原則，僑胞被除籍後兩年內返台的話，可馬上恢復健保。（記者李榮／翻攝）

僑胞除籍後兩年內返台 馬上入健保

2021-10-25 18:45
灣區電視記者于曉蘭被嘲諷有著「憤怒亞裔臉」。（KPIX電視新聞截圖）

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

2021-10-22 00:15
大氣河過境灣區，造成灣區許多地區淹水。圖為北灣馬連市清理人員正試圖將大水引入下水道。（Getty Images）

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 釀4萬戶停電

2021-10-26 01:16
不出幾秒整片玻璃就被安靜地取下。（記者李榮／翻攝）

北加賊人敲車窗偷電腦 畫面全都錄

2021-10-27 17:53
大索爾Amerigo加油站油價現在是全美最高。（電視新聞截圖）

「年年都高」北加州1加油站 每加侖油價高達7.59元

2021-10-22 14:22

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子