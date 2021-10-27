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格拉斯哥 COP26 登場之前

那福忠

在蘇格蘭的格拉斯哥 (Glasgow)，將從 10 月 31 日至 11 月 12 日舉行聯合國氣候變化會議，全名是 United Nations Climate Change Conference of the Parties，這次是第 26 次會議，所以簡稱 COP26。這次會議由英國主辦，選擇了格拉斯哥這個最適合國際會議的城市，本來預定在一年以前，因為疫情延後一年。最早的一次會議、COP1，是在 1995 年德國柏林，大家印象最深的恐怕是 2015 年巴黎的 COP21，巴黎氣候協定在那次會議簽署。主辦這次會議的英國，希望回顧以前會議的成就，各國或能重新承諾更多與更快的減碳排放。

政府間氣候變化專門委員會 (IPCC)，是聯合國下的組織，由全球科學家每六、七年發表一份研究報告，今年八月發布的 2021 年報告，多在如何達到世紀末維持在 2°C 的巴黎協議提議，無疑的也是這次會議的討論重點，但媒體透露已經有反對意見提出。據 BBC 日前報導，有些專家對化石燃料的限制認為太緊，尤其認為停止用煤發電，很難做到。至於碳的採集與儲存，固然是長遠的辦法，但目前技術仍未成熟。更有產肉的國家，對減少吃肉來減碳的說法，不表贊同。全球各地情況不同，大家意見不太一致，是正常現象。

專家們的意見未必一致，但民眾對解決氣候變化的聲音卻趨一致。據聯合國發展署 (UNDP) 與牛津大學合作的全球民調，64% 的人相信氣候變化、即使在疫情之下，也是地球的緊急事件。這項民調包括有全球半數人口的 50 個國家，從中取樣 1200 萬人，並且藉電玩方式取樣 50 萬名 18 歲以下的青少年。問卷有對氣候變化緊急性的認可，是否支持專家建議的政策，並進一步要決策者怎麼樣去面對危機。取樣分地區、年齡、性別、教育程度，牛津大學說調查誤差在正負 2%。

在十個排碳最高的國家，有八個國家的民眾支持再生能源；五個陸地排放最高的國家，有四個國家的民眾支持保護森林與土地；十個人口密集都會的國家，有九個國家的民眾支持電動車、電動巴士、自行車。另外不分國家與地區，大學以上程度高度認可氣候變化的危機，不丹、82%，剛果、82%，法國、87%，日本、82%。對各年齡層來說，最認可氣候變化危機的反而是 18 歲以下的青少年，高達 69%，但其餘年齡層並不遜色，18-35 歲、65%，36-59 歲、66%，60 歲以上、58%。這一超大規模的民調，應會列入 COP26 參考。

英國「衛報」(The Guardian) 在一篇特別報導說，氣候災難已經來了，地球溫度僅僅在一百年多一點，就升高了 1.2C°，單就海洋吸收的熱量，就相當每秒鐘把五顆廣島型的原子彈丟進水裡，同時取用 ICPP 的資料，整理出熱浪、水患、野火、乾旱隨溫度變化的災難層次。又引用 Texas Tech Univ. 科學家 Katharine Hayhoe 的話，說我們的文明是建築在以後再也不存在的世界上。COP21 的巴黎協定，希望在本世紀末地球溫度維持在 2C° 以下，最好是 1.5°C。0.5°C 對大部分的地球影響或許不大，但對低窪、乾旱、貧窮的地方，極可能造成生死挑戰。

馬爾地夫 (Maldives) 就是一個實例，總統在聯合國、部長對媒體，先後都說 1.5°C 與 2°C 的差別，等於宣判死刑。我們都知道馬爾地夫是印度洋的度假勝地，很多人也都去觀光過，由 1,200 個島嶼組成，50 萬居民住在 189 個島上，但問題是陸地平均僅高海拔一米，每遇颶風都遭水患、或污染飲水的的風險，現因氣候暖化海水升高，絕對無法忍受。在會議前夕，馬爾地夫環境部長 Aminath Shauna，呼籲 COP26 盡可能維持 1.5°C 的原則，免得他們為生存掙扎。

什麼時候氣溫會升到 1.5°C、又什麼時候升到 2°C?今年 IPCC 的報告做了幾種腳本的預估，最好的一種是從現在起就開始減碳，然後維持在 1.8°C 以下，不過專家們認為不大可能落實；最壞的一種是任其排放，不做任何減碳措施；中間的一種是從 2040 年開始減碳。不同的腳本會在不同的時間點達到 1.5°C，最壞的不做為只需要 6 年，中間的做法需要 9 年，最好的做法需要 11 年但機會不大。至於升高 2°C 的時間點，最壞的僅要 20 年，中間的需 31 年。為時已不多，大家要看馬爾地夫漸漸在地球上消失嗎？

COP26 預設了四項目標，希望去完成。第一項是在本世紀中葉達到淨零排放，使得 1.5°C 成為可及的目標，加速減少燃煤是要點。第二像是保護社區與自然棲居地，恢復已受氣候變化摧毀的生態系統。第三像是調度資金，已開發國家每年至少需調度 1,000 億美元做為氣候資金，國際金融機構也需盡力尋找更多財源來確保全球淨零排放。最後一項是確定巴黎協定的規則，促使各國針對氣候危機加速行動。

兩周的 COP26 要做的事恐怕千頭萬緒，最後的結果也只能拭目以待。聯合國秘書長 Antonio Guterres 說，我們正走在一條災難的路上，我們或者拯救世界，或者導引人類走向地獄般的未來。

減碳 聯合國 民調

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