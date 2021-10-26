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蘋果財報 能打敗供應難題嗎？

邱鴻安 

五大科技公司本周公布財報，這些公司財報的股價上落備受矚目。 

上市公司的收入，本來就難以在財報前估計，華爾街對每家公司的收入都有估計，但財報時仍經常出現「超過預期」或「不及預期」的表現。蘋果周四公布財報，屆時的股價會怎樣？蘋果這次財報，還有生產和供應的問題；長達一年半的疫情，嚴重打亂了供應鏈，蘋果產品可能出現零組件供應困難，導致減產，影響了收入。 

一，整個股市：今年第三季的季度財報，已開始兩周，過去兩周已有117家S&P 500的公司公布財報，84%的收入都超過預期，平均每家公司的利潤比去年同期高出35%。因此進入本周，整體股市基本上是正面的，看漲居多。 

二，科技股：但個別公司的財報，當然各有不同，例如在已公布財報的科技公司之中，Tesla收入和利潤都創新高，25日的股價大漲12%，市值因此升破1兆元，已經超過臉書，成為全球第五大的科技公司(前四家是蘋果、微軟、谷歌和亞馬遜)。 

但上周公布財報的社交網站Snap，因為收入不及預期，股價大跌25%，理由是，蘋果iOS操作系統增加了保護隱私的軟件，導致Snap的網上廣告受損。由於Snap股價大跌，連帶使依賴廣告收入的谷歌、臉書和推特等受到巨大壓力。臉書25日財報，雖然利潤略為不及預期，但收入卻超過預期，所以財報後的股價漲了1.7%，使谷歌和推特的投資者舒一口氣。 

三，蘋果財報數字：每股盈利估計為1.24元，去年同期為0.73元；收入估計為849億，去年同期是647億；iPhone收入411億，服務性的業務收入177億。FactSet追蹤了華爾街43名分析師，其中32人建議客戶買入蘋果，9人建議持有不賣，只有兩人建議拋售。分析師的蘋果平均目標股價為167元，比25日收市價148元高出12.5%。今年初以來，蘋果股價表現平平，只漲了12.2%。 

四，蘋果產品的供應：蘋果上季財報時，已預警這次財報，收入將受供應鏈影響。彭博本月12日報導，iPhone今年產量原定為9000萬支，但供應鏈使iPhone 13減產1000萬支。25日CNBC報導，蘋果在中國的14%生產設施因限電而減產。不過，蘋果上月如期舉行iPhone 13發表會，本月又舉行iMac筆電的發表會；發表會如期舉行，顯示生產並未受到重大影響。 

五，道指和S&P 500指數25日都創新高，那斯達克也接近新高，只比9月初創下的最高點差了1.1%；因此在股市處於極高位的情況下，蘋果股價要在本周四財報後有所推進，必須有突出的表現。

蘋果 股價 iPhone

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