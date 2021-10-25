李雲迪與中國鋼琴家的宿命

過去幾天，「蕭邦國際鋼琴比賽」突然成了熱點。19日波蘭華沙傳來好消息，加拿大籍華裔鋼琴家劉曉禹榮獲今年蕭邦鋼琴賽金牌，成為第二位獲得這項榮譽的華人 鋼琴家。不到24小時，北京傳來更聳動消息：第一位獲得這項榮譽的華人鋼琴家、2000年蕭邦鋼琴賽金牌得主李雲迪 涉嫌「嫖娼」被刑事拘留。

想像力最豐富的編劇都想不出來的劇情轉換，立即成為華人網路最熱門話題。海外華人多同情李雲迪，認為這樣一位中國 自己培養出來的優秀鋼琴家被毀掉，太不值得。

有網友認為，李雲迪所涉事件即使是真的，按照中國法律，也只是違反「治安管理處罰條例」，不構成違法犯罪。通常都罰款了事。現在卻鬧出這麼大風波，背後必有更深層原因。

確實，中國發生任何事情，都可能並不像表面那麼簡單。李雲迪事件究竟有何內幕，有待觀察。如果回顧一下李雲迪之前幾位中國優秀鋼琴家的命運，也許會有點幫助。

劉詩昆是最早獲得國際聲譽的中國鋼琴家之一，1958年第一屆柴可夫斯基音樂比賽鋼琴第二名（第一名就是著名的范克萊本）。後來娶了中共元老葉劍英的女兒為妻。正當人生一帆風順之際，「文革」來臨。劉詩昆被打成「反革命」，被關入牢獄六年，手臂骨被紅衛兵打斷一半。用他自己的話說，「有幾次差點都死了」。

傅聰的遭遇更為人所知。這位1955年蕭邦鋼琴大賽第三名得主，因父親傅雷被打成「右派」而被迫遠走異國，從此背上「叛國」的罵名。他的父母後來在文革中雙雙被迫害致死。

才華橫溢的女鋼琴家顧聖嬰，1957年獲莫斯科國際青年聯歡節鋼琴金獎，1958年日內瓦國際音樂比賽女子鋼琴最高獎。她的結局是文革中慘遭迫害，1967年與母親和弟弟一起，全家自殺身亡。

殷承宗1962年獲得第二屆柴可夫斯基鋼琴比賽第二名。「文革」中，他創作的「鋼琴伴唱紅燈記」成為文革八大「樣板戲」之一。後來更成為中央樂團黨委副書記、全國人大常委會委員，並傳聞進入「四人幫」組閣名單。文革結束後，殷承宗被視為「四人幫」在中央樂團的代表人物，受到多年政治審查。

這四位鋼琴家都在國際舞台上為中國贏得榮譽，然而都身不由己被捲入那個時代的政治漩渦。李雲迪的命運會更好些嗎？

文革確實已經過去。但是李雲迪事件後看到，官媒火力全開口誅筆伐，作品被全部下架，中國音樂家協會立即開除他的會員資格。這些完全都是文革遺風。舉報李雲迪的神秘「朝陽群眾」，經歷過文革的朋友更不會陌生。

第二次文革還有多遠？