NBA 新季開鑼，幾乎沒有人預測金山勇士 是爭冠隊伍，甚至連之一都不是。

勇士打球，仍是聯盟中最好看的比賽，所以被安排周二與湖人一起為西區新季賽打頭砲。只要柯瑞 在場，就不會少了精彩。但說實話，這場比賽勇士是陪襯，被各界看好2021-2022西區最有實力爭冠的，是湖人，而非勇士。

但是，看過新季首秀之後，相信許多人會有「似曾相識」的感覺：2015年跌破所有球評眼鏡、一路過關斬將捧回冠軍獎盃的勇士，難道又回來了？

季前賽，勇士五戰皆捷，包括兩次讓詹姆斯領軍的湖人俯首稱臣。不過，季前賽只是暖身，玩玩而已，叫不得真兒。但若將五場季前賽和開季首戰放在一起來看，六連勝戰果，卻不能不讓人對勇士的新賽季充滿憧憬。

其一，柯瑞寶刀未老。33歲、征戰NBA十三年，柯瑞的腳步看不出放緩跡象。三節時間，可輕鬆飆40分。季賽首戰手感不佳，卻意外貢獻出21分、10籃板、10助攻的生涯第八次「大三元」。柯瑞在場，時不時投出眼花繚亂嘆為觀止的長砲三分，有意想不到的鼓舞士氣神效，可以讓任何強敵瞬間潰不成軍。

其二，板凳實力深厚。水花兄弟湯普森養傷，要到季賽中才可能上場，先發戰力受到拖累，但勇士板凳的實力讓人刮目相看。三年級生普爾脫穎而出，是最大驚喜。不是每個先天素質好的球員都能發展成一流球星，但普爾三年來穩定進步，新季替補湯普森，已完全融入勇士快速流轉的攻防系統，進攻端表演尤搶眼。本季引進的前鋒別利察，2015年季後賽MVP、回鍋老將伊古達拉，都有驚艷表現。

其三，行雲流水依舊。勇士打球，與其說是身體強力對抗的體育比賽，毋寧說是炫酷的特技表演。傳統NBA打法，或單打獨鬥或籃下強攻，但勇士小球風格靈活機動，五人空位跑動，加上三分神射，常有異想天開、神出鬼沒之舉，滔滔不絕的球評也不時地拍案驚奇。這是勇士四年三冠的法寶，如今仍駕輕就熟。

其四，柯爾指揮若定。柯爾慧眼識人，當年將格林由替補扶上先發，是勇士變身重要一步，由此讓水花兄弟如魚得水，大放光芒。柯爾手上有五枚冠戒，是麥可喬丹隊友，追從兩位大師級教頭多年，耳濡目染經驗豐富。「死亡五小」陣容，並非事先研擬的既定戰術，而是實戰中根據比賽節奏和對手情形，臨時調整陣容和戰術的結果，一出手便讓對手不知所措，並由此改變了職籃風格。NBA強手如雲，很多隊三巨頭當家，但不把一手好牌打爛的，並不多見。

勇士依舊神勇，新賽季令人期待。