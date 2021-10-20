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清淡飲食的醫學肯定

那福忠

Johns Hopkins大學，研究食物與心臟疾病的關連，吃的食物大部分是植物類，會減少16%心臟疾病的機率，以及32%心臟疾病死亡的機率，同時也會減少25%因各種癌症死亡的機率。這是與吃的食物大部分不是植物類的人，比較的結果。這項研究從1987年延續到2016年，從美國東、中、西部共取樣1萬2000成年人，經有經驗的人詳細詢問飲食的幾十項細節，然後追蹤所得到的結論，取樣的當初都沒有任何心臟疾病。

植物類食物仍分健康與不太健康的類別，蔬菜、堅果、全穀類、水果、豆類、菜油、茶、咖啡，都是健康的植物類食物；而果汁、加工製過的穀類、馬鈴薯、加糖的飲料、甜點，則屬於不太健康的食物。研究人員強調，不必立刻改變飲食習慣，甚至放棄肉類，只要盡可能多吃植物類食物，少吃動物類食物，就可以增加心臟的健康，這與以前的各項研究也都一致。至於飽和與反式脂肪，仍要避免，而乳製品與蛋類或有影響，但遠不及肉類，特別是紅肉來得大。這是美國心臟協會兩年前的研究報告。

Alabama大學的預防醫學院，今年夏天發表了一份同樣是食物與心臟的研究報告，主持研究的James M. Shikany教授認為，食物可能改變心臟病猝死，所以食物是一個危險因素，我們務須控制。這項研究是以美國南方型、與地中海型飲食的比較，結果發現經常食用南方飲食，有較高的心臟猝死機率；遵照地中海飲食的規範，心臟猝死機率就低很多。

美國南方與地中海食物的差別，簡單的說可以用飽滿與清淡來形容。南方食物有較高的油脂，像油炸的食物，以及加工肉製品，蛋類，動物內臟如肝臟，加糖的飲料，吃了會感到飽滿。而地中海型的飲食，則包括大量的蔬菜與水果，以及魚類、全穀類、豆類，僅有少量的肉類與奶類，吃了感覺清淡。各式飲食的喜好與感覺因人而異，但Shikany教授說，朝向地中海式來改善飲食習慣，可以減少心臟病猝死的機率。

這項研究，以地域與族群的中風原因為主題，以2003-2007年間的2萬1000名自願者為研究對象，年齡在45歲以上，其中56%為女性、33%為非裔、56%從南方選取，美國東南方包括阿拉巴馬的八個州，有高比率的中風死亡率，被稱為「中風帶」，所以研究南方食物更具意義。心臟猝死是因為心臟突然失去功能，可能在症狀出現後一小時之內失去生命。據美國心臟協會2019資料，美國每死亡7.5人其中就有一名是心臟猝死。

這2萬1000名研究對象，包括已經有心臟病史的人，開始的時候做過詳細的問卷調查，包括110種食物食用的頻繁與份量，然後每半年做一次心臟檢查，經過將近十年追蹤，結果有400名心臟猝死。所得到的研究結論是：經常習慣於美國南方式飲食的人，較最不常用這類飲食的人，多了46%心臟猝死的機率；最遵守地中海式飲食習慣的人，較最不遵守這類飲食習慣的人，少了26%心臟猝死的機率。

研究人員另外強調，地區性的飲食型態並不代表是地區的專屬特質、甚至是驕傲，而需要進一步探討這一地區為什麼會發展出這類型的飲食習慣，更需要進一步透過族群、倫理、社會經濟各組織來研究，使改善成更健康的飲食習慣。研究報告發表在今年6月30日美國心臟協會期刊。

英國Leeds大學的食物研究，雖然與心臟無關，結果卻更驚人。如果每天吃一份加工肉製品，約25g相當一片Bacon，就有44%的機會發展成失智症(Dementia)。幸好又發現如果食用沒加工過的肉類，就有保護作用，每天吃50g不加工的紅肉，反而減少19%發展失憶症的機率。所稱的加工肉製品，包括燻肉、火腿、香腸、肉類派、烤肉串、漢堡、炸雞塊…，樣數還真不少。

研究的對象，是英國Biobank的40-69歲的50萬參與者，這些從2006-2010年收集的資料，包括營養、生活方式、藥物使用，用來研究遺傳與環境對疾病發展的影響，研究人員把肉類的食用分成六類，八年的追蹤，結果發現了2896失智病例。這些病例多為年老、窮困、教育程度較低、吸菸、少運動的男性，而這些人也正是加工肉類的高用量族群，攝取高能量、高蛋白食物，趨向肥胖的人。研究報告發表在今年7月1日的美國臨床營養學期刊。

美國心臟協會建議的飲食方式：多吃蔬菜、水果、全穀類、低脂蛋白、魚類、豆類、堅果、非熱帶蔬菜油，少吃飽和脂肪、鹽、添加糖的飲食、加工製的肉類。這也是大家早就知道的健康飲食方式，雖然知易行難，但也不必等到心臟病發或失了智才後悔。

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