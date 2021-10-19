沉鬱兩年 勇士再爆發?

NBA今天開打，只上演兩場，其中之一由勇士 對湖人 ，有理由相信，已在季前賽兩勝湖人的勇士，大有機會再下一城，拿下三連勝。柯瑞和全隊的狀態都不錯，相對來說，湖人三巨頭(詹姆斯、戴維斯和威斯布魯克)的合作還有待磨合。

那麼，勇士新賽季會有怎樣的表現？可進季後賽 ？甚至進西區決賽和東西區總決賽？筆者覺得，勇士已兩年無緣季後賽，壓抑了兩年，今年蓄勢待發，大有機會爆發。

ESPN首席作者洛伊(Zach Lowe)季前分析，選出「最值得觀看」的10支隊伍，勇士排第4，只在籃網、公鹿和湖人之後。但最值得觀看是否等於季後賽的實力？

以數據統計和預測出名的「538網站」也做了季前分析，結果在西區15隊中，勇士只排第11，再次無緣季後賽。這樣的分析，對勇士粉絲來說，無疑是冷水淋頭。538的分析也顯示，湖人只排第10，僅夠打季後入圍賽；西區排名前4隊依次是爵士、太陽、金磚和小牛。

不過，筆者覺得勇士的表現可能會比538的預測好一些，進季後賽仍是大有機會的。

一，柯瑞上周對拓荒者的季前賽，上場30分鐘，攻下41分，顯示他的狀態極佳，已達上季末的八、九成。柯瑞上季每場平均32分，是全聯盟得分王，本季只要保持水準，就可為勇士爆發舖下基礎。

二，勇士五場季前賽的最大發現是普爾(Jordan Poole),每場平均得21.8分，今年只22歲，進NBA第三年，正是揚名立萬的爆發時期，只要保持水準，將可成為勇士的第二得分手。

三，今年新加盟的兩名資深隊員畢利卡(Nemanja Bjelica)和波特(Otto Porter Jr.)，雖然只拿160萬元的最低薪金，但兩人出奇地融入勇士的進攻系統，季前賽的表現備受矚目。

波特五場的三分球，命中率高達55%，每場平均得13分；他身高6呎8，體重198磅，也能防守，大有可能發展成為勇士新的「致命陣容」的一員。

畢利卡打中鋒，站在禁區頂，可投三分球，也能將球傳給切入的隊員，更懂得在機會出現時，自行攻籃得分；他身高6呎10，重234磅，在缺少大個子的勇士，將會成為重要元素。

粗略估計，柯瑞每場得30分，普爾15至20分，小前鋒維金斯(Andrew Wiggins)15分，波特和畢利卡各10分，加起來說有80分，這樣的得分實力，不可能不入季後賽。

至於球迷對湯普森(Klay Thompson)的復出、以及對三名新秀(去年榜眼選秀和今年兩名選秀)寄以厚望，則太過樂觀；新秀至少要兩三年才有表現，湯普森聖誕後才能復出，離季後賽已不遠，不足以讓他恢復十足狀態。