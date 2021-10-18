這本來是一個尋常的周五下午。密爾比達 環球廣場內，人潮如織。眾多商家正在接待購物顧客，各式餐廳則正在準備晚上的用餐尖峰。突然大批荷槍實彈身穿防彈背心的警察湧入，還有架著機關槍的特警裝甲車。緊接著便響起密集槍聲。不知所措的眾人嚇得趕緊尋找藏身之處。

據報導，一名華人正帶著兒子來買奶茶，一下車就被多位拿著長槍的警察要求「快去找間店內躲起來」，還在車上的兒子也受到驚嚇。大家都在猜測發生了甚麼事，懷疑自己身處警匪大片拍攝現場。

然而，現場多輛汽車上留下的累累彈痕提醒，這不是拍電影，而是真實發生在身邊的事情。槍擊案發生後，不少身處現場的民眾都用手機 拍下槍戰視頻並上傳各社群媒體 。由於案發地點特殊性，更是引起南灣華人社區相當震撼。

密爾比達的環球廣場是南灣最大的亞裔商場之一，幾乎全部都是華裔或其他亞裔商家。附近則有很多科技公司。並因商場內的大華超市而常被稱為「大華商場」。

由於歷史原因，南灣沒有華埠。如同庫比蒂諾的中信廣場一樣，密爾比達環球廣場實際上可視為矽谷另類的「華埠」。這裡是許多華人購物、用餐、消費的首選之地，已成為日常生活的一部分。沒有人會把這樣的地方與「危險、不安全」聯繫在一起。正因如此，事件發生後，網路上討論最多的話題便是「矽谷的治安已經壞到這種程度了嗎？」

最初有傳，槍擊案是商場內發生搶劫引發。又因商場內有銀行，也曾有傳聞是銀行搶案引發。不過據最新消息，當時應該是某嫌犯駕駛一輛贓車被警方發現並攔截。警方上前盤查時，嫌犯突然向警方開槍，警方則開槍還擊，並最終制伏嫌犯。

目前看來，這應是一次偶發事件，與當地治安沒有直接關連，還不能僅憑這一次事件就得出「南灣治安不行了」的結論。但是另一方面，灣區整體上治安惡化是不爭事實，許多以前相對安全的地方也正在變得不安全。

現場民眾拍攝視頻照片立即傳到網路，速度之快範圍之廣，反應最快能力最強的專業媒體也無法相比。智慧手機加互聯網的組合，正在快速顛覆傳統媒體生態。任何人只要有智慧手機和社群媒體帳號，就能充當「記者」和「主播」。

要向最快趕到現場的第一線警員致敬。這次事件沒有傳出警員傷亡。但是他們並不是每一次都能這麼幸運。每次出勤前，他們永遠不知道自己會面對甚麼樣的人。每天早上出門上班時，家人也永遠不知道他們晚上能不能平安回家。