金山人語／川普 吸票機or票房毒藥

有關川普 2024年重出江湖的猜測，時不時會被提出來。

日前，在愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)競選連任造勢大會上，川普喊出「讓美國 再度、再度偉大」(Make America Great Again, Again)的口號，讓許多人相信，2024大選，川普篤定是要捲土重來的。

「讓美國再度、再度偉大」口號，是川普上次參選時提出、並因最後勝選而成為川普主義旗幟的「讓美國再度偉大」的連續和延伸。可以很容易看得出來，川普並不是給葛拉斯理站台，而是給自己復出鋪路。

其實，葛拉斯理從不是鐵桿川粉，非但不是，還對川普多有指責。他批評川普領導力不足、言詞極端激烈，甚至在川普稱風力發電會致癌時，直斥川普「白痴」。但政治或政客的最高準則是實用主義，葛拉斯理請川普站台，表明川普「還未走遠」，還有剩餘價值；其影響力雖在式微，但仍是目前共和黨 內最有號召力的吸票機，人們不願甚至也不敢完全與其切割。

但川普的可利用價值到底還有多少，實在應打一個問號。今年9月加州罷免州長選舉，川普支持的候選人兵敗如山倒，或許還不足以證明什麼，但之前7月的德州聯邦眾議員補選，川普公開相挺的候選人遭對手後來居上擊敗，則是對川普政治影響力的一次最直接檢驗。

政治分析認為，對於距今整好還有一年的中期選舉來說，川普可能成為共和黨的吸票機，但也可能是一劑票房毒藥。他的確有一些忠誠的粉絲，但毫無事實依據地指控大選投票舞弊、鼓動選民不調查清楚2020年舞弊就不要參加2024年投票、對不認同其主張的國會共和黨要角和不配合其行動的副總統惡語相向…，在在使他成了分裂的因子，而非凝聚的力量，許多正統共和黨人並不認同。

2022年的中期選舉，國會眾院全部435個席位、參院100個席位中的34個，以及39州的州長，將全部展開換屆選舉，而且，這是2020年人口普查重劃選區之後的第一次兩黨較量，相信屆時必有一場廝殺和混戰。

而目前，疫情持續時好時壞，物價騰貴民眾叫苦，產業供應鏈又出了問題，內外陷困，致使拜登民意支持度持續低落。即使傾向民主黨的政局分析也不得不承認，明年中期選舉，對共和黨來說，是打翻身仗的大好時機。

但是，這一切，最後都將取決於共和黨能否勇敢走出川普陰影，果斷切割。

至於川普會否再次出山挑戰大位，關鍵看中期選舉而定。畢竟，民意如流水，不在於川普是否有心，而要看選民是否有意。