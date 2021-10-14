金山人語／為什麼關我小孩的學校？

庫比蒂諾聯合學區 CUSD今(14日) 晚就要針對關閉Meyerholz、Regnart和Muir小學進行投票 。表面看牽涉到的只是三所小學、1000多個孩子，但整件事值得新移民思考，從中學習「生活在美國 」究竟怎麼回事。

首先，生活在美國絕對不是低頭工作、努力賺錢，在好學區花兩、三百萬買房子搬進去，孩子的教育、居住環境就一切搞定。

在蘋果和iPhone聞名全球之前，庫比蒂諾最有名就是教育。學區以庫比蒂諾市為主，也涵蓋小部份周圍城市如聖荷西的最西邊，高中是領導房價向前衝的火車頭。

房價高也有後座力。年輕人買不起，搬不進來；老屋主住得滿意而惜售，再加上大環境改變，小學生註冊率下降。

灣區各地都頭痛，東灣Hayward學區財政赤字達1400萬，舊金山學區洞更大，1.6億元財赤導致無法支付帳單。

財政有問題，學區總強調學生人數下降所致。不想講太明的則是薪資和退休福利雙漲的原因。後者更是死穴。

學區這兩年因有州府Covid疫情財政補貼，並不會馬上就斷炊，但學區總監認為，1萬5000多學生時有25校，當學生數降到1萬4000多，理應減為23校左右。

家長並非不講理，社會變化和州的困境大家也知道，學區關校爭議難讓眾人接受的是作法和心態。聖荷西西邊的Meyerholz小學的訴求頗有說服力。

25所小學和初中，要關的三所小學有兩所都在Meyerholz所在的95129郵區。聯邦要關郵局，都從小的關起，以減低衝擊，但Meyerholz是所有小學人數的第二多。

公司裁員先裁考評不佳者，但Meyerholz的辦學出色，剛出爐的美新周刊小學排名，它在全加州排52，全學區高居第3。

關校已嚷了一陣，去年風聲起，被點名的學校全力備戰。今年初學區推提案盼加稅但未獲通過，終於造成今日局面。但前面都慢跑，忽然猛加速衝刺，9月下旬亮出口袋名單，今晚就要表決。

關校都有步驟，學校應得到充分說明，不能只要求家長孩子顧全大局，「反正只是走遠一點去上學，學校都一樣好啊」 並無法讓人心服口服。這是民怨的起點。

危機處理是大學問，學區總監領高薪就是要在這種時候展現領導力和擘畫長才。家長的憤怒並非你跟他說「你的聲音我聽到」就能消散。民眾投票選學區委員，學委會選聘學監，學監每天面對同事又要和教師工會周旋，很容易就聽不到家長的聲音。

搬進好學區還不夠，要身到、心到去關心監督學區在做些什麼，好多家長很意外情況危殆才讓大家知道，但這就是地方政治的常態，出聲證明你的存在，才能維護權益。地產仲介無法代勞，義工制的學區委員也無法取代每個爸媽努力。