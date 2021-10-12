日本 皇室宣布，真子公主將於本月26日結婚。真子2017年宣布與大學同學小室圭訂婚，但婚期一再延期，現在終於要結婚，對日本皇室粉絲來說，一方面是舒一口氣，30歲的公主真要嫁了，但另一方面，又禁不住為真子擔心，怕她選錯人，走向深淵。

真子決定婚後脫離皇族，與小室來美國 定居。這個決定讓人不禁要問：為什麼要來美國定居？除了嫁夫隨夫之意外，最主要的可能是，美國是一個移民國家，可為真子提供重建人生的機會。

真子的父親，是日皇德仁的弟弟，是日皇承繼人的第一順位，所以真子的一舉一動，備受日本媒體關注。她宣布與小室訂婚時，原受到大眾祝福，但三年來日本媒體挖出大量小室的黑材料，例如2017年時他根本不是正式的律師；他10歲時，父親自殺，爺爺和奶奶也接著自殺；他父親去世後，母親與一男交往和訂婚，卻包養另一名男子；他母親花了訂婚男大筆金錢，一直被追債。2018年，小室終於來美讀法律。

公主要嫁平民不容易，但真子顯然對小室有真感情，為了與小室結婚，連1.5億日元的脫離皇族補貼也拒絕了。但美國生活會適合真子嗎？小室打算在美國當律師，但剛出道，收入不可能維持真子30年來的皇室生活水平。

筆者覺得，美國可讓真子擺脫日本的糾纏，因為美國是一個移民國家。長久以來，人們都說美國夢是美國人生最重要的一環，這不是口說而己，而是真實存在的。這是全球各地年輕人都要來美國留學的原因。

包括中港台在內，不是人人都可以在當地上大學的，但高度民主化的美國，卻為人提供大學教育的機會；只要肯努力，在美國上大學幾乎是人人都可實現，甚至考上最頂尖的30、40所名校，對華人子弟來說，也是常有的事。大學是起點，在大學裡找到自己的興起，選擇好自己的目標，就可向美國夢進發。

有新聞說，哈佛等名校有大陸留學生說，美國不及中國，因此要回中國，投入國家建設的行列；但事實是更多的大陸年輕人，千方百計要來美。例如百度 創辦人李彥宏，北大畢業後，就再來美讀研究院，留美十年，掌握搜索引擎的科技，再回國創辦百度。

又如馬雲，1995年第一次來美，先到洛杉磯，再到西雅圖，在那裡看到一個灰色匣子(電腦)，第一次發現互聯網；他輸入Beer一字，網上彈出不少訊息，他再輸入Beer China，卻沒有一個訊息，他因此發現互聯網銷售的巨大潛力。四年後，他創辦了阿里巴巴。