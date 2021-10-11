最近一個星期，中國 著名舞蹈家、舞蹈教師周潔去世的消息在網路和自媒體廣為流傳，引發不少關注。尤其是她在生命最後階段，不遠萬里飛回到故鄉上海，最終安葬在她出生成長的那片土地，令人感慨。

外人看來，周潔走得很突然，也很低調。這次她去時的消息，首先由一些與她生前有交往的親朋好友在網路傳出。一些平面媒體對這則新聞的報導，也大多根據網路上的素材綜合而成。但是現在的年輕網民有很多人對這位舞蹈家卻很陌生。這種情況很大程度上可能是因為，周潔最美好最紅火的那個年代，還沒有網路。

周潔成名於1980年代。當時年僅15歲的她，就在「小刀會」、「鳳鳴岐山」、「木蘭飄香」等大型民族舞蹈劇中擔任主演。根據百度百科，1983年僅憑在導演剪輯車裡跳的一小段舞蹈，李翰祥就拍板，讓當時從來還沒有任何電影 經驗的周潔出演「火燒圓明園」裡的「麗妃」一角。1992年周潔出演電影「楊貴妃」，被視為她演藝生涯巔峰之作。

筆者恰好有幸經歷過周潔的那個火紅年代。雖然從未曾謀面，但湊巧與她不僅同姓，且她的名字若用簡體字寫，名也只差半個字。又都是上海人，都生於1960年代，也屬有緣。在此只想以這篇簡陋文字為這位上海阿姐送行，祝她一路走好。

1997年周潔移居美國 休士頓，逐漸淡出公眾視野。如同許多旅美中國藝術家一樣，她在當地與友人一起開設舞蹈學校，傳播中華文化藝術，也積極推動美中兩國文化交流。

周潔為什麼在生命末期，拖著病重之軀包機回到中國？據網友打探，像這樣的包機費用約在30萬美元左右。單單從這個數字，也可看到周潔一定要落葉歸根的決心，看到她對家鄉、對母國無法捨棄的眷戀之情。

根據周潔友人魏心宏稱，「若在美國離開人世，周潔是無法瞑目的。她一定非常渴望回到故土，所以才會有驚人的毅力一直支撐到她回到上海」。

途中經歷了因飛機故障在關島滯留兩天等波折，周潔的包機終於9月26日降落上海浦東機場。10月1日晚上，當周圍人都沉浸在國慶夜狂歡時，周潔在當地隔離醫院靜靜走完59歲人生，帶著她對故鄉的依戀，對舞蹈的熱愛，悄然而去。

當周潔處於生命最後時刻，相信她的心境是安寧的。因為她又聽到了熟悉的吳儂軟語，見到了那些自幼相識的臉孔。她知道，自己已經回到了家，回到了曾在夢中見過無數次的那條小河旁，這裡有她的所有記憶。

舞者周潔，魂歸故里。天堂有她最愛的舞蹈，沒有病痛。