張信行醫師離開人世，為台灣 人社區留下很多懷念。網路上找得到1999年夏天，張醫師歡度60大壽時，親友、華盛頓醫院的同事都曾為他熱情慶祝，顯出他的好人緣，一晃竟已22年過去，82歲的張醫師走完人生路，即使大疫當前，許多人已登記要參加他的追思禮拜。

張信行的60歲生日宴，哥哥上台祝福，提到60大壽是台灣人看重的轉捩點。因為60歲之前是奮鬥期，再過來應該就是人生的享受階段了。

這話很有意思，因為在當時，並不知道張醫師在一甲子人生後並沒有「享受」，他又在2000年之後，和有志一同的台灣鄉親推動了北加州台灣會館。會館從無到有，於2003年的秋天正式成立，先在東灣佛利蒙，2009年5月正式喬遷至矽谷 心臟地帶的聖荷西，向迦南教會訂下長期的租約，成為台灣鄉親聚會聯誼的重要據點。

張信行是彰化人，五歲時二戰才結束，是躲過空襲的孩子。大學考上台北醫學院的第一屆，但大部分的懸壺事業在美國度過，他是同事和病人心目中專業水準高而且從不發脾氣的婦產科醫師。

張信行的父親有著堅強的台灣人意識，日治時代從不穿著日本 服，也不取日本名字。他和對面鄰居賴和醫師是好友。愛台灣的心就在張信行的DNA裡。他和師大音樂系畢業的黃美星結縭，生下三個子女，大女兒Gloria貼心，長大後正式在自己的名字裡加上Taiwana為middle name，以行動向爸爸證明，不論天涯海角，爸爸愛家鄉的心她會記得。

舊金山華埠有中華總會館，華洋貴賓到訪可有正式接待場所。但人數也相當多的台僑想望了數十年，也是到了21世紀初，時機成熟，眾人出錢出力，才有了台灣人的會館。這個發展曾由本報在當年選為灣區華人社區年度大事。

會館是大家努力的結果，但絕對不能不提張信行和黃美星這兩位義工，從掃地到主辦活動都付上心血。台灣政界訪問矽谷的演講以及藝文界的展演都在此舉行，每周四的Happy Senior Day，五、六十位鄉親相聚，安排節目，中午自己出錢享用簡單午餐，是會館最暖心的功用，一直到疫情發生才暫停。

張醫師病了，就在2014年他退休後不久。他會忘記回家的路，不知身在何處。一輩子醫人無數的醫師，自己也是會生病的。朋友轉述，張醫師坐上車握著方向盤不肯下來，因為他還要做事、他還要出門去幫病人，不肯停下。這執著讓關心的親人格外心酸，卻也無可避免。

1999年的回憶，年富力強的張信行笑容燦爛，朋友上台許諾往後大壽還要相聚，但人生快車一路向前衝，再豐富的生命也不可能永遠，大家站在月台上向奉獻過的張醫師揮手，目送他駛向下一個旅程。