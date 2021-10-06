冬去春來氣象萬千，花開的田野帶來生命的活力，每年一次這樣循環。可惜我們人每年循環一次，就衰老一些，終至生命的結束，無可避免。但有權勢、有財富的人卻想永遠享受權勢與財富，中國自秦始皇、漢武帝、唐太宗以下，一連串的皇帝追求長生不老，有的痴迷煉丹求藥甚至中毒，結果都費盡心機一無所獲。只是長生不老、或回春(Rejuvenation)的思念，流傳不衰。

時空的轉換，生命科學的進展與基因工程的活躍，讓一些富翁、實際上是富卻不是翁的有錢人，扮演了皇帝，聚集頂尖的科學家，用科學新法煉製長生不老之藥，皇就當然就不必親身試藥，用動物就行了。這就是加州 矽谷的Altos Labs。由俄羅斯--以色列實業投資 家 Yuri Milner 出資，據說Amazon創辦人Jeff Bezos也在投資之列，以這兩位還不到60歲的精力，與龐大的財力，不老藥的機會，或許比以前的皇帝多一點點。

Altos Labs 公司還沒正式宣佈，計畫在舊金山、加州San Diego、英國Cambridge、與日本設立機構，現已集資 2 億 7 千萬美元，以極優渥的待遇，並給予自由發揮的空間，從全球從各學術與研究機構邀聘科學家，研究細胞如何老化，再逆轉程序回到青春。發現細胞重編程序的諾貝爾獎 得主山中伸彌（Shinya Yamanaka），也出現在邀聘之列，被聘為不支薪的科學顧問委員會主席。

山中伸彌教授一經披露，大家心裡就有底了，這位日本科學家的突破，無疑讓抗老的研究邁進一步。他的重編程序(Reprogramming)，是藉用四種蛋白質，指引細胞恢復到原始狀態，並有胚胎幹細胞的特性。或說把已經成熟有特別功用的細胞，恢復到多能幹細胞，稱為「誘導性多能幹細胞」。我們知道多能幹細胞有再生的能力，若能把身體老化殘疾的細胞復原，再重新生長一次，返老還童就有望了。

山中教授的突破性發現是在2006年，獲諾貝爾獎是在2012年，一位西班牙籍生物學家Juan Carlos Izpisua Belmonte，2016年在San Diego的Salk Labs，就用山中的技術在黑鼠身上實驗，一隻基因變種患有早老症的黑鼠，只有三個月大，卻脆弱的即將死去，但經這位生物學家注射一針「老化恢復劑」，黑鼠就生氣活撥的動了起來，教人難以置信，Izpisua Belmonte說這是一個完整的回春現象，如果看它牠的內臟，每一個器官與細胞都比以前年輕。

不過這位科學家解釋，黑鼠會在幾天內因細胞功能失效而死，或發展出癌症而死，都可以說是因過度年輕化致死。重編程序，是一種重設體內表觀遺傳標記(Epigenetic Marks)的技術，這些標記有如細胞內基因的化學開關，哪一個基因開啟、哪一個基因關閉，重設就等於刪除這些標記，讓細胞忘了以前曾經是皮膚細胞、或骨頭細胞，而恢復到進原始的胚胎狀態，然後再重新設定。這一技術常用在製造幹細胞，現在大膽的用在動物實驗，更希望以後可以用在人的身上。

即使實驗不成功，Izpisua Belmonte仍深信表觀遺傳的重編程序技術，將來可以成為一種Elixier（西班牙語長生不老藥），延長人的壽命。他說人的老化，不過是細胞裡的分子惡化，同樣的DNA用化學方法調整基因，來恢復惡化的分子，就不必像克隆製造新的一代。他相信活到130歲的孩子，已經在我們之中出生了。這位生物學家也當然是被Altos Labs網羅的科學家之一。

抗老長壽的方法固然很多，目前看起來山中教授的重編程序，或是 Altos Labs 初期的研究方向，山中教授雖然說過有很大的發展潛力，但仍有許多困難要克服，就像另一位學者所說，重編程序並沒有讓細胞變得年輕，不過是更改了識別，像是把皮膚細胞改成腦細胞，這對人體來說，是不是有些危險?

Yuri Milner說開始工作僅是科學、不為營收，延年益壽的市場龐大，但賺錢不是現在。參與的科學家們，也即將在好奇心驅使之下，無拘束的發揮專才。所以Altos Labs最初的「產品」，只有科學。

無論是古代術士的煉丹，還是現代科學的基因調配，對長生不老之術的熱衷，會一直維持下去。一旦對生命的起源與衰老的緣由，一天天深入追究，說不定有一天，真的想出辦法讓我們延年益壽，甚至回到青春。