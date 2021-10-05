金山人語／拜登無力 桑德斯才是總統?

拜登 總統4日公開指責共和黨，阻擋國會將國債上限提高或取消。財政部長葉倫上周警告說，本月18日前，國會必須提高或取消債限，否則聯邦政府將無法支付債務，出現歷來首次的「倒債」情況。

其實，關於國債上限的問題，不少經濟學家指出，不應將處理債限的權力交給國會，因為歷來的債限問題，到了最後限期，都必會解決，但問題卻被兩黨利用，用作籌碼去解決政治問題。例如眼前共和黨因為擔心民主黨 提出的3.5兆元開支案，因此反對提高債限。

所以高達3.5兆元的「社會安全網開支案」，才是真正的角力所在。拜登上台，民主黨控制了白宮和國會兩院，對於一個政黨來說，這是難得的機會，必須把握，通過重要法案。拜登和民主黨因此提出了3.5兆元的開支案，這項投資被稱為1960年代詹森總統「大社會計畫」以來最大的振興美國方案，投資的領域包括教育(學前教育免費、社區大學免費)、健保、能源、托兒、以及社會福利等。

但3.5兆的開支數目巨大，反而引起了民主黨的分裂；黨內的進步派和溫和派，一方支持3.5兆開支，另一方則反對，認為開支過於巨大。

除了3.5兆元一案，還有另外一項1.2兆元的基建案，有待眾院通過，因此問題變得更複雜。進步派堅持，必須先通過3.5兆元案，才願意就基建案投票 ，因為他們擔心，若先通過了基建案，溫和派就不會通過3.5兆元案。溫和派也堅持，必須將3.5兆的數目降低，他們才會就基建案投票。

上周五，眾院領袖波洛西安排基建案投票，直接導致民主黨出現大分裂，為數多達100人的眾院民主黨進步派拒絕投票。進步派的領袖參議員桑德斯說，任何少過3.5兆元的數目「都不能接受」。

試圖斡旋兩派的總統拜登，被迫承認失敗，向進步派低頭，將基建案撤回，準備將基建案加入3.5兆元案，以便兩派談判妥協後，再一起進行投票。屆時，在參院將採取「預算妥協」的程序投票，只50+1票就可通過，只要50名民主黨參議員都投票，加上副總統賀錦麗的一票，就可過關。

進步派大秀肌肉，拜登被迫低頭，輿論因此說拜登軟弱無力，桑德斯才是真正的總統。

但桑德斯是真正的總統嗎？可能不是，因為桑德斯在去年的民主黨總統初選中輸了給拜登；拜登後來在大選中，獲溫和派選民支持，成功入主白宮，反映出多數溫和派民主黨人並不支持桑德斯和進步派。

3.5兆元案會如何收場？溫和派的民主黨參議員曼欽已表示，他支持由3.5兆減至1.5兆，因此未來數周，民主黨可能會在3.5兆與1.5兆之間落墨，最終通過法案；只要民主黨兩派同意了開支數額，1.2兆元的基建案，就不會成為問題。桑德斯當然不是總統，進步派最後不可能不妥協。