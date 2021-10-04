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楊安澤的第三黨之路

周喆

曾經參選總統和紐約市長的楊安澤，又再度活躍。這一次他不是要競選某個職位，而是籌畫要成立第三黨，目標是打破美國現有的民主黨與共和黨的兩黨體制。他將自己的新政黨命名為「前進黨」，並計畫在這個月出版新書闡述他的建黨理念。

自從政以來，楊安澤雖然尚未贏得任何一場重要選戰。但是他通過這些選戰，吸引了不少追隨者，尤其是年輕亞裔。他在灣區就有眾多粉絲。這一次，楊安澤要走第三黨之路的構想，讓人看到這位亞裔年輕政治人物正在走向成熟。

談到為甚麼需要第三黨，楊安澤認為，美國的兩黨體制已經走到盡頭，不可持續。因為兩黨體制令極端政治大行其道，大多數希望走中間道路的選民利益被忽視。「美國的政治制度總是把人們對立起來，總能迎合走極端的人」。他呼籲改革兩黨制，容納更多中間道路的人」。

正如楊安澤所指出，當前美國政治兩極分化確實日趨嚴重。民主黨在進步主義路線指導下，越來越像社會主義政黨。共和黨的保守主義路線則越來越像是「川普黨」。兩黨都走向極端化。另一方面，廣大中間路線選民對兩黨政爭越來越厭倦。楊安澤在這個時候提出第三黨中間路線，具有相當的現實意義。

楊安澤還看到了一些具體問題。眾所周知，某些政治人物很有爭議，但是每次選舉都能篤定當選連任。楊安澤指出，選舉制度設計本身有缺陷，無法鼓勵政客為大多數選民利益考慮。例如國會議員只要拿到自己選區內10%-20%極端選民的選票，就能保住自己的席次。

他還認為，美國開國先賢不喜歡政黨，認為黨派是個壞東西。他的這一觀點，可以從傑斐遜的話得到驗證：「如果不與某個政黨在一起就不能進天堂，我寧願永不進天堂」。

然而，美國的兩黨體制形成有其歷史原因，並不是偶然。最晚自內戰以來，兩黨主導一直持續至今。正如美國人說的，他們的體制不是最好的，但在現行各種體制中是最不壞的一種。

美國的第三黨已有不少，如綠黨、社會黨、改革黨、憲法黨等五花八門，但是從來沒有哪一個能在兩黨體制下找到生存空間。可以預見，楊安澤的第三黨之路注定會走得很艱難。

楊安澤還提到，如果中間路線回歸，亞裔的話語權就會增強。他這個願望很好，但是也希望他避免把自己的第三黨定位成「亞裔黨」，而要做全民黨，才可能有更好的發展前景。

楊安澤說，這是一個變革的時代。對他的第三黨中間路線理念，華人應樂見其成，為他加油。希望他的實踐能給美國政治帶來新氣象。

楊安澤 美國 亞裔

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