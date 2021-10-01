剛剛過去的周三，灣區南北兩大城市發生了看似並不相關的兩件事。

在舊金山，邱信福獲市長任命，接任市府律師；在聖荷西 ，市長代表市議會就歷史上對華裔 移民的不公正對待，向華人 社區道歉。

邱信福學經歷完整，哈佛法學博士，一路走來從法庭助理、檢察官、律師，到市議員、州議員。此次回返「根據地」舊金山，固然是回歸本業，但更重要的在於，藉此可繼續深耕社區，為下一步個人政治發展，以及華人社區參政問政，打下更堅實根基。

矽谷是全球高科技龍頭、聖荷西是矽谷之都，但很多人可能不知，這裡也曾有過一個充滿生機的繁榮的華埠。

從早期移民開始，聖荷西就是華人先民的落腳點之一。最初的華埠，位於現在市中心的市場街，雖經惡意縱火破壞，但先民們堅韌不拔，廢墟上再建。至1880年代，在此聚居的華裔已近1500人。

但1882年美國頒布排華法後，聖荷西市議會擴建市府大樓需要土地，竟稱華埠為「公害」意在拆除。在仇恨和敵視氛圍下，1887年華埠再次被人縱火，先民辛苦打造的家園，傾刻間付之一炬。

時光荏苒，傷痛仍在。在華裔社區人士和民選代表聯合推動下，聖荷西市府終於決定，正式為當年的錯誤向華裔社區道歉。

這是歷史性的時刻。華人和其他族裔一樣，當年開山修路、墾荒造田，為這個國家的建設做出重要貢獻，但卻未受到同樣公正的對待。聖荷西市府道歉，終於還給社區一個公道，藉以告慰先人。

然糾正歷史的錯誤，從不只是為了過去，更是為現在和將來；不只為火燒華埠討說法，而是為今天華裔及所有少數族裔爭取更公平的環境，為下一代創造更美好未來。

隨疫情而來的對亞裔的歧視告訴人們，人內心深處的仇恨，比病毒本身更可怕。今天的社會，比之1880年代不知要進步多少倍，但華裔仍在各種場合遭受歧視、打壓和排擠，爭取平等的路，仍坎坷漫長。

就此意義言，邱信福舊金山出任新職，與聖荷西市長道歉，有了內在的關聯和呼應：因華人自身的政治力量，才迫使主流政界道歉；而要不停留於字面道歉、爭取真正的平等，華人仍須靠自身的成長和不懈參與。

聖荷西市府道歉會現場，傳統中國舞獅穿梭跳躍，恭禧發財的賀匾也十分醒目。但道歉會的主題提醒人們，光有物質富足，不足以保障社會與政治的平等。作為少數族裔，亞裔社區不可能偏安一偶，潔身自好。身在矽谷，也不應滿足於只做個科技新貴。

邱信福給華裔年輕人的啟示是，應著眼於主流舞台。