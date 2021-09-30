金山人語／愛的溫度計

台灣 的前監察院長王建煊，其實最有名是他擔任財政部長時期。當過部長的人何其多，很多早被遺忘，人稱小鋼炮、王聖人的王建煊大家卻都記得，綽號說明著他的風格和人格特質。昨天一早台北友人分享王建煊日前才發表的文章「我的溫度計，隨著她升降」，才發現久違的王部長已年高83，他與同齡的妻子蘇法昭結縭58載，沒有子女，自稱「無子西瓜」，做丈夫的身上有癌，妻子則確診阿茲海默症。

文章很暖心，所謂溫度計形容王建煊對她的關懷，她情況好，溫度就上升；擔心她或者她情況不佳，溫度就下降。王建煊說，人人都是溫度計，父母掛心子女，台灣人關心奧運選手的表現，溫度都升降著，期待孩子好，希望選手表現佳。「愛」，就是溫度計的指標 。

他舉例，有對夫妻，妻罹癌，夫有小三，一直以為妻病最多一年就要離世，但她活到第三年還沒走。「小三打手機留言給男的說：她怎麼還不走呀！我們要等到甚麼時候呀？留言剛好被病妻看到，妻子哭到沒有聲音，她心中的夫妻溫度計，已降到冰點。」

王建煊和妻子在十年前就把房子賣了，得1300萬台幣 ( 約40多萬美元）成立無子西瓜社福基金會，幫助沒孩子的老人老有所居，無憂而終。這對台灣是很有意義的行動，因為台灣2025年就會步入超高齡社會，屆時全台65歲以上會達兩成。少子化日益嚴重，每五對新人就有一對沒孩子。無子西瓜勢必越多，還不提那些有兒有女卻被棄養的無依老人。

台灣的東華書局有位文化界都很敬重的「卓太太」。東華書局創辦人卓鑫淼的遺孀卓太太深受王建煊感動，一口氣捐贈3.8億台幣，今年春天已於林口長庚紀念醫院附近動土，預計明年中落成的「鑫淼天使 居」要照顧無子、獨居的老年人。

拜科技之賜，亞洲親友像私人通訊社，把看到的光明面傳來和在他鄉的人分享，讓大家知道台灣不是只有藍綠對抗，或無趣的藝人八卦。又如作家張大春開的廣播節目「我們的老台北」，已完成30多集文化人的訪談，每周一上到YouTube的這些節目，讓大家原汁原味聽到台北這數十年來的文化軌跡，談電影、書店、唱片、創新京劇，讓大家知道舒國治如何開始寫談吃的文章，朱延平當年如何導出了許不了的「小丑」。

「記憶」不必消耗僑委會的預算 ，大家擁有共同的記憶，想著故鄉人故鄉事，僑胞就不必像當年那樣全靠訪問團的藝人來宣慰，可藉助新科技互相取暖。將來，人們或許會忘記王建煊曾是新黨的創始人，但都會記得他替無子女的孤獨老人所做的事，大家心中的溫度計都會因此而升溫。