沈舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春；寒冰不能斷水流，枯木也會再逢春；枯藤老樹昏鴉、小橋流水人家……。枯樹、殘枝、老藤，自古都是詩畫表現的題材，粗糙的紋理疤痕，比喻飽受風霜歷盡滄桑的老人，象徵心靈力與美的內涵。這意境上的美感，在現實卻是沒有生命的枯木，看起來靜靜的直立或躺臥，實際上並不如像我們想像的那麼安祥。

我們走過樹林，不時會看見死了的枯樹，地上凌亂的枯枝，或樹倒留下的樹樁，這些不太引人留意的「枯木」(Deadwood)，卻有相當的生態活力。在森林裡，枯木是小動物、鳥類、爬蟲類、與昆蟲的棲居之所，而當枯木腐爛分解，就扮演著生態系統的養分循環，促進植物的生長。養分循環 (Nutrient Cycle) 是生物與非生物能量與質量的轉換，植物從土壤與空氣吸取養分，死後分解又歸還土壤與空氣。

我們都知道植物、尤其是樹木，吸收大氣裡的 CO2，釋出氧氣，扮演地球呼吸的角色，但樹木枯竭、腐爛、乃至分解，會有什麼後果，對生態有什麼影響，很少人做這方面的研究。現在一組國際團隊，歷經三年研究得到了結果，全球的枯木每年約釋放 109 億噸的碳，超過全球化石燃料的排放，約為化石燃料的 115%。活的樹吸收大量的碳，成為碳的倉儲，樹死去之後沒有了活力，儲存的碳就慢慢釋出，回到大氣。

這個研究團隊由全球 30 個單位組成，從 Amazon 雨林到澳洲 的 Brisbane，自全球六大洲 140 多種樹木取樣，存放在 55 個林區，半數的樣本用網龍包紮避免昆蟲的侵蝕，為期三年，觀察樣本受氣候與昆蟲腐蝕分解的程度。澳洲大學的 David Lindenmayer 教授說，這是第一次量化研究全球枯木的碳循環，枯木的分解是受氣候與昆蟲影響的自然現象，分解後的養分循環，是森林中的重要生態活力。

這項全球性的研究，發現枯木分解的速度隨溫度增加，最大的效應是高溫 同時加高雨量，雨量對分解的影響在低溫 反而減少。而昆蟲的與微生物的侵蝕，加速了熱帶森林的枯木分解，每年約 3.9%，但在溫帶昆蟲的影響就有限，僅有 0.9%，而北方森林地帶就呈負面效應。當進一步學者用演譯出來的分解函數，與全球的實際與監測的枯木資料比對，就估算出全球每年約有 109 億噸的碳從枯木釋出，其中 93% 來自熱帶森林。

昆蟲無疑是重要的元素，這次研究發現，如果沒有像食木的長角甲蟲與白蟻，枯木就不會分解的那麼快。澳洲 Griffith 大學的 Marisa Stone 說，在這以前我們並不確知昆蟲有多大份量，現在知道占了 29%，即每年 32 億噸從枯木釋放出來的碳源自昆蟲，這在熱帶比例非常的大，在低溫地區影響就有限。熱帶的生物多樣化，昆蟲與菌類的生長迅速，昆蟲將木質蠶食成顆粒，菌類又製造更多菌類，都加速了枯木的腐爛與分解。

氣候的變化會影響枯木的分解嗎？應該會，因為蟲類對氣候敏感，蟲類又是枯木分解的重要推手，目前的氣候變化導致生物多樣化減少，未來的蟲類對枯木的影響難以斷定。但根據目前的枯木絕大多數分佈在熱帶，而氣候變化的影響會加劇熱帶的濕熱，蟲類也更會快速繁殖，所以研究人員預估，枯木釋出的 CO2，每年會因氣候的變化增加。

即使如此，全球森林的枯木仍維持 85%、即 730 億噸的碳存量。研究報告建議不要去動這些枯木，樹死了、枯乾了，或站立、或倒地，最好在原地放著不動。移動這些枯木不但會破壞生物多樣化，減低森林再造的能力，更可能大量釋出 CO2。如果把枯木作為生物燃料，就是最壞的做法，形同把原本可以慢慢釋出的碳存量，一次釋出，這相當現在化石燃料排碳的八倍。

樹林裡不起眼的枯木，靜悄悄的扮演生態循環的自然過程，最好還是讓它們靜悄悄的待在那裡。

研究報告由 Munich Technical 大學的 Sebastian Seibold 博士主筆，刊載在 9 月 1 日的 Nature 期刊 : The contribution of insects to global forest deadwood decomposition