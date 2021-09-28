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金山人語／恒大危機 與您有關

邱鴻安

自本月20日和21日美股因恒大危機引爆小型股災後，雖然股市很快回漲和收復失地，但恒大可能崩潰的危機並沒有消失，而且隨著傳媒的揭露，危險情況越來越清楚，事情不會揮之而去，還會持續一段時間。更重要的是，恒大危機與大家有關，因為恒大和中國房市有任何風吹草動，都可能波及美國，衝擊美國股市和401(K)退休金，因此直接與大家的荷包有關。 

恒大危機揮之不去，因為大家越來越看清它與中國房市的泡沫有關。中國房市是一龐然巨物，傳媒發掘的泡沫內情，讓人觸目驚心，情況確實危險；欠債高達1300億美元和隨時倒債的恒大，可能就是戳破泡沫的導火線。 

一，中國房價之高，大家都知道，但有多高、以及房價與中國家庭收入有多脫節卻少有報導。紐時22日公布一項有關研究顯示，如以家庭收入與房價的比例計算，全球20個房價最難負擔的大城市中，前四名都是中國城市，依次是北京、深圳、香港和上海，廣州排第7；向來被視為高房價的倫敦和東京，只排11名和12名；紐約和舊金山則分別排14名和15名。 

彭博新聞26日公布另一項類似研究，結果在10個房價最難負擔的大城市中，前五名全是中國城市，依次是深圳、香港、北京、上海和廣州；東京、倫敦、溫哥華、雪梨和紐約都排在五個中國城市之後。 

房價高是造成房市泡沫的主要原因，中國的家庭收入相對較低，因此泡沫化的程度特別嚴重，因此恒大危機直接擊中人們的神經。 

二，中國改革開放43年，特別是後20年，都市化急促發展，各地一、二線城市，甚至三線城市，長期大肆建房，幾已到失控的情況；多年來，大家都聽過住房供多於求，建好的公寓沒有人住，被稱為「鬼屋」，因為鬼屋太多，不少地方出現「鬼城」(整個住屋發展計畫全部放棄)。彭博新聞27日公布一項最新調查顯示，全中國共有9000萬個沒人住的公寓。 

9000萬是個怎樣的概念？全德國人口才8400萬，英國是6700萬，義大利是6000萬，加拿大只有3800萬。全美最大的加州，人口3950萬，房價也最高，因此有「房屋危機」，但加州要解決危機，只須在2025年前多建350萬個公寓。 

三，彭博新聞27日公布的另一項中國房市泡沫數字顯示：中國房市的總值，占全國GDP的30%，相比之下，2008年爆發金融危機時，房市只占全國GDP的19%。更危險的是，中國家庭資產中，住房價值占了78%，相比之下，美國目前的住房價值，只占美國家庭資產的35%。

中國 房價 恒大

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