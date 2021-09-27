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美墨邊境的海地難民營

周喆

德州邊境小城德里歐(Del Rio)最近成為新聞熱點，頻頻出現在各大媒體。9月起，成千上萬以海地人為主的無證客聚集在這裡，試圖進入美國。拜登政府如何應對這場突如其來危機，考驗執政能力。

新聞畫面看到，德里歐市國際橋旁側，大批難民在這裡搭起帳蓬露營，環境混亂，公共衛生與健康狀況堪憂。媒體曝光的聯邦邊境警察騎馬驅趕無證客的照片，畫面更極具衝擊性。

最新進展是到剛過去的周末，德里歐難民營已經基本被清理一空。一度關閉的德里歐邊境通道也已恢復開放。據了解，目前為止聯邦當局已經遣返約2000海地人。約有1萬2000人被允許入境暫留，他們必須在規定期限內向當局報到，並等候移民法官作出裁決。符合資格者可留在美國，否則仍將被遣返。

拜登政府在這次邊境難民危機的處理上，也受到來自左右兩方的攻擊。民主黨左翼和支持移民權益團體認為，美國歷來有庇護難民傳統，應該接納這批難民，至少要讓他們有機會提出庇護申請。共和黨右翼和反移民人士則攻擊拜登政府的移民政策失敗，是這次邊境危機的罪魁禍首。

與以往的邊境難民潮相比，這次發生在德里歐的事件有些不一般。首先，無證客組成基本上都是海地人。海地是加勒比海島國，與美國並不接壤。他們是怎樣來到內陸深處美墨邊境的？

他們不是跨洋渡海來的。據報導，這些海地人不是直接來自母國。在來到美墨邊境前，他們已經在智利和巴西居住了五、六年，並不是傳統意義上的難民。

他們為甚麼要來美國，又為甚麼選在這個時候，選在這個地點？

雖然智利是南美洲最發達國家，但是一位難民的話很有代表性：「智利比海地好1000倍。但是我想來美國，這裡好100萬倍」。

看看這個國家的歷史，或許對這段話會有更多了解。海地是世界上第一個非裔主導建國的國家，是加勒比地區第一個、美洲第二個從殖民地獨立的國家。非裔人口95%，為美洲最高。但她也是世界最不發達國家之一，長期陷於政局動盪和極端貧困。

每天都生活在美國的人可能不一定覺得這個國家有多好。但是那些海地人看來，美國就是天堂。

這些海地人是「聽說」拜登政府取消了川普時期的移民禁令，想來碰碰運氣。選擇德里歐，是因為墨西哥黑幫同意這裡不收「過路費」。他們是怎樣從遙遠的南美洲來到美墨邊境，一定也有很多故事等待發掘。

德里歐邊境難民危機留給當政者檢討的空間肯定有很多。如果不善加總結，下一次危機只是時間問題。

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