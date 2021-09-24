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金山人語／光有科技進步，還不夠

金山人語

美國人對持續氾濫的新冠疫情，似已完全麻木了。

剛剛結束的阿富汗戰爭，讓美國付出沉重代價，軍費支出不說，數千美軍陣亡疆場，包括在撤離時倒在機場的十多名年輕男女，數千家庭留下永遠無法彌補的傷痛。最後一批美軍返家時，總統拜登到軍人墓地憑弔。

耗時20年的阿富汗戰爭，約2200人美國士兵陣亡；而過去一年半的新冠疫情，就奪走68萬美國人生命，上周每天平場死亡人數約2000人，這當中包括年輕人和兒童。然而，除了無奈，與日俱增的數字似已引不起人們震驚。

美國新冠死亡人數，已超過了美國自第一次世界大戰以來在重要境外戰場上陣亡將士的總人數，包括兩次世界大戰、韓戰、越戰、海灣戰爭、伊拉克反恐戰爭和阿富汗戰爭。

為國家榮譽和利益而犧牲在疆場上年輕戰士，永遠值得人們緬懷追思。而被新冠疫情奪走的男女老幼同樣令人惋惜。生命的價值是一樣的，每一個失去的生命背後，都是一個從此不再完整的家庭。

拜登總統年初就職時，先為新冠逝者默哀禱告，並呼籲國人摒棄歧見，修補分裂，團結一致，共同抗疫。但時至今日，歧見與分裂依舊。不是為奔赴戰場出生入死，而只是為要不要戴口罩、打疫苗，人們就難達共識，無法團結。

人們崇尚自由的價值，也尊重其他人追逐自由的權利。但如一個人為了自己的自由而漠視他人的自由，甚至危害他人生命安全，這並非值得人們追求與共享的自由，而是野蠻的自私自利。

美國新冠不治人口已超過1918年西班牙大流感，那次疫情奪走67萬5000美國人生命。當時美國人口僅為現在三分之一，死亡率遠高於現在，但那時科學和醫療也遠沒有今天這樣進步發達。那時沒有疫苗。

傳染病專家指出，美國人非但有從那次疫情中汲取教訓，相反在很多方面重蹈覆轍。如過早解除防疫措施，重新開放商業場所及公共聚會；年輕人自以為免疫力強而輕視疫情，結果紛紛中招；在自私政客誤導下，使用未經證實的藥物和治療手段。

如果說，1918年時還沒有現代手段的檢測和疫苗，人類唯有靠偏方和免疫力挺過災難，尚可理解；那麼今天有了高效安全的疫苗，免費注射，但人們仍因政治、習俗等因素拒絕接種，害人害己，便有些匪夷所思了。

同樣，今天有尖端的科技與全球化合作，但也因種種人為原因，至今連新冠病毒來源還沒有辦法確定。

科學在進步，技術在進步，但人類在其他方面的成長卻遠不成比例。

美國 疫情 疫苗

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