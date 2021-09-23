金山人語／T老師以餅會友

大疫裡過中秋，吃月餅賞月情更濃，矽谷 人排隊購買現做月餅、綠豆椪的興致高，庫比蒂諾一個店家，中秋月圓前趕工烘餅忙到半夜兩三點，成品以千計，在僑鄉異地實為傳奇。

南灣的一位退休老人家T老師也在自己家裡趕製應節的綠豆酥餅和小燒餅，整整忙了三天，他一個人就手製300多個燒餅。T老師的餅不是烤來賣的，而是拿到公園和太極拳班同學分享。

87歲的T老師也是「大餅達人」，有如披薩尺寸的芝麻大餅，友朋一吃難忘。他笑咪咪說，Costco麵粉一大包沒幾塊錢，加些材料做餅送免費送大家吃，開心就好。出身大學植物系的他說，只可惜加州 沒有宜蘭三星蔥。

T老師是安徽人，大陸變色前，家裡就讓小學三年級的他到台灣 依靠姨父、姨母。姨父是空軍，生有九個孩子，T老師是寄居的，沒有眷糧，一家子食指浩繁，加以他的年紀比表弟妹都大，所以十多歲就幫忙廚事，還能替姨媽做月子。領到美援麵粉他就學做麵食。

T老師常說自己生命裡多貴人。其實是他先成了別人的貴人，比如在兵工廠時，隊長開刀要輸血，別人遲疑，只有他挽起袖子，或許因為如此，其它人分發到金門，有人在823砲戰裡殞命，T老師則留在台北，並能在退役後考上大學。

他在國中任教，妻子是另一間國中老師。20多年前兩人來到加州和女兒團聚，T老師當時想，來美若再有一技之長是最好，因此承德路的職訓所上課學做麵包，取得丙級執照。

但他從沒有因著麵食賺錢，一身功夫都奉獻給朋友同事。拿做麵包本事烤出來的芝麻餅，就是勝人一籌。

妻是他人生中最大的貴人，但月有圓缺，四年前老伴先走了。T老師墜入傷心低谷。但他至終選擇樂觀，覺得人還是要快樂一點，一個人待在家裡無聊不是辦法。太極拳班和教會都讓他交到朋友，做餅給大家吃也是他快樂人生的原料。

老年人交朋友沒有利益心，就像在夕陽裡相互取暖。人生像一個圓，老來好像又讓大家回到童年，年幼時的同學和玩伴，不在乎能不能替你介紹生意，或助你升官發財，那種友愛是天生的，是真心。很多人中秋節買好幾十塊美金的月餅送客戶，還一定要香港名牌才夠誠意。大陸有上千元人民幣的月餅，也有加了茅台或冬蟲夏草的昂貴選擇，都為商場酬酢而興。台灣的陳耀訓蛋黃酥一粒就要500台幣(相當18美元)，食客趨之若騖。

卻不見得有T老師烤的餅那麼香。他說他的餅不多油，也不要過多的味道，人生「 剛剛好就是好」 。