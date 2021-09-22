我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大外交戰：習近平諷「普世民主」與拜登的新冷戰

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

用病毒作材料的另類疫苗

那福忠

病毒，Virus，恐怕是世上數量最多的活物了，說它們是死的，卻能在宿主內自我複製，說它們是活的，卻不能自己繁殖，違反生命的定義。我們身體上的病毒數以億計，並非所有病毒對我們有害，真正讓我們生病的卻不多。加州聖地亞哥大學 (UCSD) 的科學家們，就用病毒作材料，發展 Covie-19 疫苗，從小老鼠的實驗，獲得很強的中和抗體，如果對人體同樣有效，就可能改變疫苗的遊戲規則，這個候選疫苗不怕熱、不需冷藏，而且做成貼紙貼到身上替代注射。

科學家選用了兩種病毒做為製造疫苗的材料，但僅是材料而已、與疫苗的生物作用沒有直接關係。一種是豇豆花葉病毒 (Cowpea Mosaic Virus)，以豇豆植物為宿主，另一種是噬菌體 (Bacteriophage) Q Beta，以細菌為宿主。學者們分別從豇豆與大腸桿菌培養數百萬計的病毒，製成奈米大小的小球，然後從新冠病毒 SARS-CoV-2 外殼凸刺的蛋白質取出一小塊，黏到小球的球面上，與真的病毒相似，做為抗原，來刺激免疫系統製造抗體。

我們都知道 SARS-CoV-2 病毒外殼的凸刺是元兇，一旦遇到我們的細胞，凸刺的蛋白質就與我們細胞璧的蛋白質結合，病毒外殼與細胞璧也就同時打開，病毒就溜進我們的細胞，吸取細胞的養分，快速大量複製，我們就這樣生病了。研究人員像是用一個假病毒，卻帶著真抗原做誘餌，讓我們既不會生病又能產生抗體。

負責研究的奈米工程教授 Nicole Steinmetz，認為用植物與與噬菌體不但可以便宜的大量製造，而且用菌類發酵在生物製藥上已經成熟，而更重要的特性，是奈米這麼小的顆粒在高溫下穩定，所以儲存與運送不必冷藏，當然更不需要冷鏈了。研究人員用這個特點又把疫苗小球與聚合物混合，一起加熱融化到 100°C，然後製成可以植入皮下的小片，以及有許多小刺的貼紙。

疫苗要靠打針注射，大家都叫打疫苗，現在除了打針又多了兩種方法，一小片疫苗植入皮下，可以慢慢釋放疫苗長達一個月，對行動不便無法打第二針的人，在診所做一次就夠了。貼紙疫苗的刺非常小，貼到手臂上不會感覺疼痛，最大的好處是方便，可以郵寄到家自己貼上，不再有勞師動眾集中施打的大場面，對偏遠與貧困地區的居民，給予容易接種疫苗的機會。用小老鼠試驗的結果，注射、植入、貼紙都產生相同的高度抗體。

有趣的是，所產生的抗體也可以中和原始的 SARS 病毒，就是十幾年前致命的非典型肺炎，這是因為所取蛋白質的部位，介於新冠與原始的 SARS 之間，所以同時對這兩種致命的病毒都產生保護作用，讓研究人員想到了發展「泛冠狀病毒」(Pan-Coronavirus) 疫苗的可能性，為未來的大流行準備。而這個蛋白質的部位，不直接與細胞做化學鍵聯，沒有經過變種的過程，對各種變種病毒有保全作用。學者們現用Delta 病毒實驗，如果成功，一種疫苗就可以適用多種變種病毒。

Steinmetz 等學者以前就用過這一技術，製作乳突 (HPV) 與調解膽固醇的植入候選疫苗，現在用同一技術發展 Covid-19 疫苗，下一步就是從小老鼠移到人體的臨床實驗。Steinmetz 教授認為統一化的製作是最大優點，不論任何疫苗，從病毒材料的培養、奈米小球的製作、到聚合物的小片與貼紙的製成，做法完全一樣，唯一不同的是從目標病毒、病原、或任何生物標誌，取下來一小塊黏到奈米小球，其餘就順著統一的標準流程進行。

這在概念上有些像製造業的流程，從目標病毒取下小塊，又像是一個模組化的單元，單獨作業再與系統連動運轉。學者們說這可能改變了疫苗的遊戲規則，我們預祝其成，從現在的候選疫苗轉為能注射、植入皮下、以及貼紙的正式疫苗。

疫苗 變種病毒 加州

上一則

密爾布瑞女子被車來回輾壓 行凶男被捕

下一則

舊金山市府建70個小屋 安置無家可歸者

延伸閱讀

台灣民眾打高端疫苗無法入境美國？想獲認證還差一步

台灣民眾打高端疫苗無法入境美國？想獲認證還差一步
聖荷西要求強制打疫苗 一員警不滿提出辭呈

聖荷西要求強制打疫苗 一員警不滿提出辭呈
台校園22日開打BNT疫苗 可望混打首選

台校園22日開打BNT疫苗 可望混打首選
把臉塗黑扮非裔到校抗議疫苗規定 小學老師遭停職

把臉塗黑扮非裔到校抗議疫苗規定 小學老師遭停職
11月起外國人赴美須完整接種 歐盟籲納入AZ疫苗

11月起外國人赴美須完整接種 歐盟籲納入AZ疫苗

熱門新聞

意外發生在Powell Street Station。（美聯社）

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

2021-09-16 18:42
新州法結束了聖他克拉拉縣的獨棟住宅分區法，反應憂喜參半。（美聯社）

加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？

2021-09-19 02:18
綠葉蔬菜是幫助復原的十大最佳食物之一。(Getty Images)

10大最佳食物 有助病後、術後復原

2021-09-20 02:06
包括前薩拉度加市長朱淑玲（右起）、學區委員董小雯（Phyllis Tung）等人，都抨擊都市規畫委員仇外的觀念。（記者李榮／攝影）

北加富人區涉歧視外國人 前市長：不在美出生怎了嗎？

2021-09-14 19:11
州長紐森的兩名年幼子女證實感染新冠，紐森夫婦和其他孩子檢測呈陰性。(美聯社資料照片)

剛擊退罷免 加州州長紐森兩子女確診新冠

2021-09-18 02:01
北加州柏克萊最近發起一起盜竊案。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬，希望找回保險箱。（視頻截圖）

北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

2021-09-21 17:35

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助