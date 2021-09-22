用病毒作材料的另類疫苗

病毒，Virus，恐怕是世上數量最多的活物了，說它們是死的，卻能在宿主內自我複製，說它們是活的，卻不能自己繁殖，違反生命的定義。我們身體上的病毒數以億計，並非所有病毒對我們有害，真正讓我們生病的卻不多。加州 聖地亞哥大學 (UCSD) 的科學家們，就用病毒作材料，發展 Covie-19 疫苗 ，從小老鼠的實驗，獲得很強的中和抗體，如果對人體同樣有效，就可能改變疫苗的遊戲規則，這個候選疫苗不怕熱、不需冷藏，而且做成貼紙貼到身上替代注射。

科學家選用了兩種病毒做為製造疫苗的材料，但僅是材料而已、與疫苗的生物作用沒有直接關係。一種是豇豆花葉病毒 (Cowpea Mosaic Virus)，以豇豆植物為宿主，另一種是噬菌體 (Bacteriophage) Q Beta，以細菌為宿主。學者們分別從豇豆與大腸桿菌培養數百萬計的病毒，製成奈米大小的小球，然後從新冠病毒 SARS-CoV-2 外殼凸刺的蛋白質取出一小塊，黏到小球的球面上，與真的病毒相似，做為抗原，來刺激免疫系統製造抗體。

我們都知道 SARS-CoV-2 病毒外殼的凸刺是元兇，一旦遇到我們的細胞，凸刺的蛋白質就與我們細胞璧的蛋白質結合，病毒外殼與細胞璧也就同時打開，病毒就溜進我們的細胞，吸取細胞的養分，快速大量複製，我們就這樣生病了。研究人員像是用一個假病毒，卻帶著真抗原做誘餌，讓我們既不會生病又能產生抗體。

負責研究的奈米工程教授 Nicole Steinmetz，認為用植物與與噬菌體不但可以便宜的大量製造，而且用菌類發酵在生物製藥上已經成熟，而更重要的特性，是奈米這麼小的顆粒在高溫下穩定，所以儲存與運送不必冷藏，當然更不需要冷鏈了。研究人員用這個特點又把疫苗小球與聚合物混合，一起加熱融化到 100°C，然後製成可以植入皮下的小片，以及有許多小刺的貼紙。

疫苗要靠打針注射，大家都叫打疫苗，現在除了打針又多了兩種方法，一小片疫苗植入皮下，可以慢慢釋放疫苗長達一個月，對行動不便無法打第二針的人，在診所做一次就夠了。貼紙疫苗的刺非常小，貼到手臂上不會感覺疼痛，最大的好處是方便，可以郵寄到家自己貼上，不再有勞師動眾集中施打的大場面，對偏遠與貧困地區的居民，給予容易接種疫苗的機會。用小老鼠試驗的結果，注射、植入、貼紙都產生相同的高度抗體。

有趣的是，所產生的抗體也可以中和原始的 SARS 病毒，就是十幾年前致命的非典型肺炎，這是因為所取蛋白質的部位，介於新冠與原始的 SARS 之間，所以同時對這兩種致命的病毒都產生保護作用，讓研究人員想到了發展「泛冠狀病毒」(Pan-Coronavirus) 疫苗的可能性，為未來的大流行準備。而這個蛋白質的部位，不直接與細胞做化學鍵聯，沒有經過變種的過程，對各種變種病毒 有保全作用。學者們現用Delta 病毒實驗，如果成功，一種疫苗就可以適用多種變種病毒。

Steinmetz 等學者以前就用過這一技術，製作乳突 (HPV) 與調解膽固醇的植入候選疫苗，現在用同一技術發展 Covid-19 疫苗，下一步就是從小老鼠移到人體的臨床實驗。Steinmetz 教授認為統一化的製作是最大優點，不論任何疫苗，從病毒材料的培養、奈米小球的製作、到聚合物的小片與貼紙的製成，做法完全一樣，唯一不同的是從目標病毒、病原、或任何生物標誌，取下來一小塊黏到奈米小球，其餘就順著統一的標準流程進行。

這在概念上有些像製造業的流程，從目標病毒取下小塊，又像是一個模組化的單元，單獨作業再與系統連動運轉。學者們說這可能改變了疫苗的遊戲規則，我們預祝其成，從現在的候選疫苗轉為能注射、植入皮下、以及貼紙的正式疫苗。