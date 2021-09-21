金山人語／美股大跌 何時反彈？

美股20日大跌，道指跌614點，那指跌330點，史坦普500跌75點。這是一次大跌，因為道指20日中段一度下跌超過800點，只是收市時才縮少跌幅；史坦普500自去年10月以來，一直沒有在一天內跌市超過5%，20日則一度跌至5%。

大跌之後，何時會反彈？或者有如分析師所說，由於20日的跌幅小，市場期待的實質修正還沒有到來，所以可能還會下跌，直至出現一次大幅度的修正，例如跌20%，才會止跌回升。

20日爆發的拋售潮，有多項因素。一，中國最大房地產公司恒大集團，因為債務嚴重(高達3000億美元)，隨時會倒債，所以危機四伏；恒大在香港上市，20日股價再跌17%，香港的恆生指數 也大跌4%，連帶影響到20日的美股。

恒大眼前的問題是，危機會否擴大？擴至其他房地產公司，至中國經濟，甚至美國 和全球經濟？市場期待北京出手挽救。恒大今年7月初股價還有26港元，20日已跌至2.28港元；21日港股開市後恒大繼續跌，股價大有可能全部蒸發。北京顯然認為，恒大並不是「大至不能倒」，所以遲遲未見行動。

二，美國政府的債限將於9月30日到期，如果國會不能及時將債限提高，或將限期延後，聯邦政府10月1日就沒有足夠款項支付部分開支和債務，政府因此要關門。國會民主黨人表示，將提出法案，將限期延至12月30日。不過共和黨已表示，不同意。市場擔心，兩黨可能談不攏。

三，Delta病毒的威脅仍然很大，疫情不知何時才到頂；冬天將至，Delta可擴大傳播。況且美國的疫苗接種率停滯不前。疫情加劇，將拖情經濟恢復，不利股市。

四，通膨形勢也不明朗，不知何時到頂，目前還有可能繼續上升；上周公布的消費者指數顯示，8月指數上升了5.3%。市場擔心，通膨若繼續上升，將會影響經濟。

五，聯準會將於本周二和周三，一連兩天開會，主席鮑爾 周三下午2時(美東時間)將公布會議結果，屆時將會公布季度經濟預測，以及是否升息。市場最關心的是，鮑爾是否宣布何時開始減慢購債(目前是每月購債120億元)。

在上述五大原因中，影響眼前股市最大的應是聯準會的會議，市場估計，鮑爾可能延至今年11月才宣布減慢購債，減購行動則在年底才開始；由於購債計畫未定，所以鮑爾也不可能宣布何時升息。

20日美西時間晚上8時，美股期指顯示，道指漲155點，那指漲35點，史坦普500漲12點；顯示三大指數21日開市時會略為收復20日大跌的失地。