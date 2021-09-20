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金山人語／阿諾與中間路線回歸

金山人語

淡出政壇多年的前加州州長阿諾史瓦辛格，最近又回到新聞版面。他對剛剛結束的罷免州長選舉發表評論。眾所周知，加州上一次罷免州長選舉的主角正是阿諾本人。2003年，前好萊塢明星阿諾以政治素人參選，一鳴驚人，成功取代被罷免的時任州長戴維斯，開創加州政壇「阿諾時代」。他對於這一次罷免州長選舉的態度，足以引起人們的興趣。

阿諾認為，加州人民選擇讓紐森留任州長，是正確的選擇。在他看來，與其讓一個他稱之為「古裡古怪、預備要搞得天翻地覆的人」來當州長，還是應該讓「知道狀況」的人繼續領導加州。

現在還是共和黨員的阿諾，在這場被普遍稱為「共和黨罷免」的選舉中，沒有隨共和黨主流起舞，而是保持清醒頭腦，在加州乃至全美政治意識形態兩極分化日趨明顯的當前，做出重要示範。

阿諾尖銳地指出，這次罷免選舉就是共和黨自己搞砸的，他們與民意對著幹，一錯再錯。共和黨還選了艾德這樣的對手來挑戰紐森，根本就找錯了人。

前州長的這些意見，足以引人深思。當前民主黨主導的加州，各種左傾思潮層出不窮。尤其是「進步派」年輕一代政客，無不以左傾為時髦，唯恐自己不夠「進步」。他們在社會治安、民生福利、環境保護等議題上的激進立場，往往令許多華人為之側目。

另一方面，左傾激進政治的對立面，就是前總統川普為代表的共和黨右翼。他們打著「回歸傳統」、「恢復美國價值」等旗號，漸漸成為共和黨主流。由於他們在許多議題上都與極左激進派針鋒相對，因此也吸引許多華人興趣。華人中就有不少「川粉」。

然而一定要非左即右，必須從兩個極端中選擇一個嗎？阿諾這次發聲，一定程度上代表這樣一種聲音，即對政治兩極分化的厭倦，希望中間路線回歸。

無獨有偶。最近加州政壇另一條值得華人關注的新聞，是前加州眾議員朱感生將「回鍋」再選加州第25區州眾議員席次。談到希望「重操舊業」的原因，朱感生指出，現任這一區加州眾議員李天明在許多議題上立場都過於激進，不代表多數華人與亞裔的觀點。

李天明正是加州進步派青年政客的代表人物。朱感生直言不諱：「年輕人想法天花亂墜，但沒有想到執行層面」。他認為，李天明很年輕，但政治經驗與社會歷練不足，相信他只代表少數人觀點。

朱感生的理念和經驗，以及他過往從政紀錄，相信能為中間選民提供更多選擇。從阿諾到朱感生，期待中間路線回歸能給加州政壇帶來新面貌。

加州 共和黨 華人

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