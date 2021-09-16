我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

蕭美琴 十分鐘推銷台灣

黃美惠

最近海內外台灣人熱議駐美代表蕭美琴7月底在猶他州對「全美議會交流理事會ALEC」的演講。這是蕭美琴使美第一次正式轄訪，在鹽湖城也參加猶他世界貿易中心的圓桌會議。一個月後演講才開始引起注意，主要是大家聽到演講的原汁原味。

父親是普林斯頓神學博士，擔任過台南神學院院長，母親Peggy Cooley是台語流利的白人。蕭美琴生在日本神戶，小學到初中在台灣，高中起到美國受教育，念到哥倫比亞大學碩士。

台灣人普遍有羡慕英語流利的情結，能派出像蕭美琴這樣用美國人的語言侃侃而談、形象清新(今年50歲)、能為各方接受的代表使美，讓台灣人頗有面子。

這是很多人聽到這段10分鐘演講開心的原因。雖聽眾是老美，卻好像也是講給台灣人聽的，台灣媒體附上原音，點擊爆表，網上留言兩、三千則。原本是「外宣」，竟意外更有「內宣」的熱度。

但這只是一段英語示範嗎？ 採訪過許多投身主流選舉的華裔，原以為言語無礙即是致勝第一要件。但真是如此嗎？某次一華裔民代對我抱怨，某英文大報找他聯訪議題，「談了快兩小時，上報後卻一句都沒引用我 ! 」

光會說沒有用，內容才是王。台灣人醉心蕭美琴流暢的英文，但是在美國，修水管的英文也超好，能說什麼才最重要。英語，不過工具而己。

大使其實也是推銷員，產品是你的國家。台灣人如果把蕭美琴的演講當成「空中英語教室」 那未免小看了。啟示應是：如何在短短十分鐘推銷你自己？

賣東西最忌諱心中沒有顧客而只有自己。蕭美琴說台灣只有猶他州的一成五面積，但小小台灣是美國第八大農業進口國，人均消耗美國農產品是全球第二高，只輸加拿大。一下就把台灣和美國拉近了。美國國歌強調the land of the free and the home of the brave，她說台灣是Island of the free。她講台積電設廠，要投入120億美元到亞歷桑納。

中國的威脅，她說1996年台灣第一次直選總統，中國就對台灣射飛彈。談台灣的艱難，她說台灣的存在就惹中國生氣，中國憤怒的門檻很低，台灣在奧運打贏中國選手，中國也不爽。從孔子學院，她說起歡迎到台灣學中文，保障你能自由推特，不會推錯文而坐牢。這些都不是意識形態的雄辯，聽者只覺是事例的歸納。

台灣人替蕭美琴鼓掌，多少因為都在同溫層，我把演講分享給白人朋友聽，有的回饋很有參考價值。他說：「台灣覺得美國是最好的朋友，但美國是不是能像台灣人期待那樣幫台灣，你們可自己要多想想啊。」

這話，台灣一定也要聽進去才好。

台灣 美國 中國

上一則

加州州長罷免選舉 舊金山最左

下一則

報警想抓賊「意外揪藏大批槍械」 金寶居民獲表揚

延伸閱讀

新聞評論／美英澳結盟劍指中國 逼習近平對話

新聞評論／美英澳結盟劍指中國 逼習近平對話
會晤立陶宛外長 布林肯：合力對抗中國經濟脅迫

會晤立陶宛外長 布林肯：合力對抗中國經濟脅迫
抗中堡壘？ 美英澳宣布成立AUKUS新聯盟 助澳自製潛艦

抗中堡壘？ 美英澳宣布成立AUKUS新聯盟 助澳自製潛艦

潛在間諜？美註銷500中國學生簽證 中生：荒謬

潛在間諜？美註銷500中國學生簽證 中生：荒謬
布林肯、蘇利文先後致電 力挺立陶宛友台

布林肯、蘇利文先後致電 力挺立陶宛友台

熱門新聞

舊金山華裔空服務鄧月薇是911事件中第一個報告飛機遭劫持的人。（取自推特）

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

2021-09-11 15:19
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票（stimulus checks）以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人將收紓困金支票 符合條件可領千元

2021-09-14 00:53
由於天氣乾燥，火勢變得更難控制。（梅毅端提供）

加州I-5公路旁大火 華人路過嚇傻

2021-09-12 16:43
Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39
包括前薩拉度加市長朱淑玲（右起）、學區委員董小雯（Phyllis Tung）等人，都抨擊都市規畫委員仇外的觀念。（記者李榮／攝影）

北加富人區涉歧視外國人 前市長：不在美出生怎了嗎？

2021-09-14 19:11

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴