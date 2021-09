蕭美琴 十分鐘推銷台灣

最近海內外台灣 人熱議駐美代表蕭美琴7月底在猶他州對「全美議會交流理事會ALEC」的演講。這是蕭美琴使美第一次正式轄訪,在鹽湖城也參加猶他世界貿易中心的圓桌會議。一個月後演講才開始引起注意,主要是大家聽到演講的原汁原味。

父親是普林斯頓神學博士,擔任過台南神學院院長,母親Peggy Cooley是台語流利的白人。蕭美琴生在日本神戶,小學到初中在台灣,高中起到美國 受教育,念到哥倫比亞大學碩士。

台灣人普遍有羡慕英語流利的情結,能派出像蕭美琴這樣用美國人的語言侃侃而談、形象清新(今年50歲)、能為各方接受的代表使美,讓台灣人頗有面子。

這是很多人聽到這段10分鐘演講開心的原因。雖聽眾是老美,卻好像也是講給台灣人聽的,台灣媒體附上原音,點擊爆表,網上留言兩、三千則。原本是「外宣」,竟意外更有「內宣」的熱度。

但這只是一段英語示範嗎? 採訪過許多投身主流選舉的華裔,原以為言語無礙即是致勝第一要件。但真是如此嗎?某次一華裔民代對我抱怨,某英文大報找他聯訪議題,「談了快兩小時,上報後卻一句都沒引用我 ! 」

光會說沒有用,內容才是王。台灣人醉心蕭美琴流暢的英文,但是在美國,修水管的英文也超好,能說什麼才最重要。英語,不過工具而己。

大使其實也是推銷員,產品是你的國家。台灣人如果把蕭美琴的演講當成「空中英語教室」 那未免小看了。啟示應是:如何在短短十分鐘推銷你自己?

賣東西最忌諱心中沒有顧客而只有自己。蕭美琴說台灣只有猶他州的一成五面積,但小小台灣是美國第八大農業進口國,人均消耗美國農產品是全球第二高,只輸加拿大。一下就把台灣和美國拉近了。美國國歌強調the land of the free and the home of the brave,她說台灣是Island of the free。她講台積電設廠,要投入120億美元到亞歷桑納。

談中國 的威脅,她說1996年台灣第一次直選總統,中國就對台灣射飛彈。談台灣的艱難,她說台灣的存在就惹中國生氣,中國憤怒的門檻很低,台灣在奧運打贏中國選手,中國也不爽。從孔子學院,她說起歡迎到台灣學中文,保障你能自由推特,不會推錯文而坐牢。這些都不是意識形態的雄辯,聽者只覺是事例的歸納。

台灣人替蕭美琴鼓掌,多少因為都在同溫層,我把演講分享給白人朋友聽,有的回饋很有參考價值。他說:「台灣覺得美國是最好的朋友,但美國是不是能像台灣人期待那樣幫台灣,你們可自己要多想想啊。」

這話,台灣一定也要聽進去才好。