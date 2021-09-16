蕭美琴 十分鐘推銷台灣

最近海內外台灣 人熱議駐美代表蕭美琴7月底在猶他州對「全美議會交流理事會ALEC」的演講。這是蕭美琴使美第一次正式轄訪，在鹽湖城也參加猶他世界貿易中心的圓桌會議。一個月後演講才開始引起注意，主要是大家聽到演講的原汁原味。

父親是普林斯頓神學博士，擔任過台南神學院院長，母親Peggy Cooley是台語流利的白人。蕭美琴生在日本神戶，小學到初中在台灣，高中起到美國 受教育，念到哥倫比亞大學碩士。

台灣人普遍有羡慕英語流利的情結，能派出像蕭美琴這樣用美國人的語言侃侃而談、形象清新(今年50歲)、能為各方接受的代表使美，讓台灣人頗有面子。

這是很多人聽到這段10分鐘演講開心的原因。雖聽眾是老美，卻好像也是講給台灣人聽的，台灣媒體附上原音，點擊爆表，網上留言兩、三千則。原本是「外宣」，竟意外更有「內宣」的熱度。

但這只是一段英語示範嗎？ 採訪過許多投身主流選舉的華裔，原以為言語無礙即是致勝第一要件。但真是如此嗎？某次一華裔民代對我抱怨，某英文大報找他聯訪議題，「談了快兩小時，上報後卻一句都沒引用我 ! 」

光會說沒有用，內容才是王。台灣人醉心蕭美琴流暢的英文，但是在美國，修水管的英文也超好，能說什麼才最重要。英語，不過工具而己。

大使其實也是推銷員，產品是你的國家。台灣人如果把蕭美琴的演講當成「空中英語教室」 那未免小看了。啟示應是：如何在短短十分鐘推銷你自己？

賣東西最忌諱心中沒有顧客而只有自己。蕭美琴說台灣只有猶他州的一成五面積，但小小台灣是美國第八大農業進口國，人均消耗美國農產品是全球第二高，只輸加拿大。一下就把台灣和美國拉近了。美國國歌強調the land of the free and the home of the brave，她說台灣是Island of the free。她講台積電設廠，要投入120億美元到亞歷桑納。

談中國 的威脅，她說1996年台灣第一次直選總統，中國就對台灣射飛彈。談台灣的艱難，她說台灣的存在就惹中國生氣，中國憤怒的門檻很低，台灣在奧運打贏中國選手，中國也不爽。從孔子學院，她說起歡迎到台灣學中文，保障你能自由推特，不會推錯文而坐牢。這些都不是意識形態的雄辯，聽者只覺是事例的歸納。

台灣人替蕭美琴鼓掌，多少因為都在同溫層，我把演講分享給白人朋友聽，有的回饋很有參考價值。他說：「台灣覺得美國是最好的朋友，但美國是不是能像台灣人期待那樣幫台灣，你們可自己要多想想啊。」

這話，台灣一定也要聽進去才好。