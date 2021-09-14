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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

金山人語／紐森放眼2024總統選舉

邱鴻安

如果民調準確，紐森應該可以拿下這次選舉，免於被罷免。538網站截至13日的綜合民調顯示，57.3%的加州選民反對罷免紐森，支持的只有41.5%；只要有過半數(50.1%)的人反對罷免，紐森就可逃過一劫。RealClearPolitics網站13日的綜合民調也顯示，反對罷免57%，支持罷免只有41%，與538的十分接近。值得注意的是，這兩個網站統計出來的數字都顯示，反對罷免的人在選前不斷增加。 

紐森取勝的最重要因素是：加州的民主黨選民比共和黨選民多一倍(46%比24%)，因此他在最後兩周，利用籌到的7000萬元經費，大打電視廣告，並發起大規模的催票行動，民調顯示這個策略有效。專家估計，這次的投票率會在50%以上，如果能達到60%，紐森就可穩贏。 

紐森的主要對手是共和黨人艾德(Larry Elder)，他13日說，擔心這次選舉會出現舞弊，這個說法與川普去年11月拒絕承認敗選的說法如出一轍。拜登總統13日到南加州為紐森拉票時說，艾德是川普的翻版。川普和他的支持者都有一傾向，即：在選前就說選舉有舞弊，因此導致他們敗選。從艾德在沒有證據下指責選舉必有舞弊的情況看，艾德已經預計自己會落敗。 

艾德還有一個難以贏得高票的原因。民調顯示，愈到14日的選舉，愈多人擔心，紐森一旦被罷免，並由艾德上台，那麼他可能會將加州已取得的抗疫成就一筆勾銷，因為他上台後可能不支持戴口罩，以及反對疫苗。 

由8月底開始，紐森的民調開始上升，他的選舉策略也有重大改變。他不將46名參加罷免選舉的挑戰者作為對手，反而把川普作為選舉的敵對者，一切批評都指向這位前總統，將他說成為加州價值的毀滅者。 

這種以川普為敵人的策略有什麼意義？紐森應是放眼2022年的期中選舉和2024年的總統選舉，把川普作為選舉對手，是要先為2022年期中選舉進行策略測試。民主黨幾乎所有巨頭都參加這項測試，包括總統拜登、副總統賀錦麗、以及進步派的兩名領軍人物的華倫和桑德斯。前總統歐巴馬也出現在電視廣告上，為紐森拉票。 

從紐森的個人政治前途看，他大有可能明年連任加州州長，然後在2024年參加總統選舉。如果真是這樣，而同樣出身舊金山的賀錦麗2024年也參選，屆時兩人將會一同出現在民主黨的總統參選人名單上。那麼，紐森和賀錦麗誰主誰副？這也不難，屆時可由民主黨的初選決定。

紐森 加州 民調

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