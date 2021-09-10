金山人語／第四次土地改革來了嗎

中國 農村正醞釀新一輪的「革命性」變革，規則已訂好，有些地方已試點推行。

變革的核心，是讓農民退出「家庭聯產承包責任制」。

農業部最新文件要求，地方政府要在尊重農民意願基礎上，讓農民有償退出承包田地的主體資格，土地收歸集體，包括耕種的農田和住房宅基地。

而且，農民一旦同意退出，將永久性放棄農村集體成員資格。農民及其子女，不再有重新承包土地的權利，宅基地若退出，也無法再來此安家定居。退出是自願有償的，但沒有回頭路。

中國以農立國，自古講耕者有其田，所以任何農業或土地的變更，都意味著一場深刻且影響久遠的社會變革。

建政以來，中共 歷經三次重大土地改革。第一次打土豪分田地，將地主的土地連帶他們的宅院和財物，分給農民。這一口號，當年受到普天下歡迎，也成了新政權的合法性根基。

第二次人民公社。分散農戶仍屬私有制，需通過社會主義改造走向公有，這一改革藉1950年開始的「合作化」完成，先是互助組，再經初級社高級社，過渡到集體所有制的人民公社，土地收歸政府。

第三次，即1978年民間自發的承包制，雖承包只涉使用權，卻挽救了行將崩潰的中國經濟，由此引發的深刻社會改革，帶來了過去四十年經濟的飛速發展。

但承包制似已走入末路。今年起，各地將在有償自願前提下，鼓勵農民退出承包。最終目標，是希望通過和緩的手段收回土地使用權，結束分散、碎片化、實質仍是小農經濟的家庭承包制。

不論支持或質疑，輿論多相信這將是一場意義深遠的改革，有人稱其為「第四次土改」。

農戶退回承包田，不意味倒退回公社化，而是為集中使用權，擴大規模再承包，朝向規模化、產業化和標準化的大農場經營方向發展，以利資源和技術整合，真正實現農業現代化。

但是，這一過程充滿了風險。

很顯然，這不單純是土地使用權的轉移，也是深刻的社會結構調整和身分轉換。但農民變成市民，城鎮化發展已為接納他們作好準備了嗎？退出的補償，能幫他們購買城鎮房嗎？他們可享有城市居民同樣的醫療福利嗎？對年輕人，城鎮就業 市場有那麼多機會嗎？如果「被城鎮化」挫敗，他們將投向何處？

土地是農民的命，沒有所有權，使用權也好，這就是為什麼今天無數農民無力耕種仍不肯轉讓的原因。生於斯長於斯，百年後還想「歸於斯」；而一旦退出，意味著他們與那塊「父母的土地」再無瓜葛，哪裡可以安放他們漂泊的靈魂？