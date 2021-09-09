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我安靜 我繳稅 我住矽谷

黃美惠

2020人口普查的進一步細節於8月公開，雖然這種自我填報的調查方式有人嫌說很粗略，但看了一些資料，覺得和身處其中的實地感覺還是相合。

矽谷主要所在的行政區聖他克拉拉縣而言，往前算10年內人口增至193萬6259人，成長8.7%，主要增加的就是亞裔和西語裔。在全加州10個人口成長最快速的縣裡，聖他克拉拉縣排第五。

如果你平常感覺生活周遭都是亞裔，那也沒錯，10年之前，即2010年，亞裔占31.7%，2020年已占到39%，10人裡有4位是亞裔，是全縣人口最多的族裔。

可是各城市的民選官員和公務員乃至警消，你覺得最多的是亞裔嗎？遠遠不是。有些城市的議會裡完全沒有亞裔成員。亞裔只是安靜地過活，乖乖繳稅。

有普查以來，這是第一次白人人數減少不再是印象而已，它是真的。聖他克拉拉縣，加州，乃至全美國皆如此。聖縣白人在10年內減了約7%，從35.2%降到28.7%。所以，如果聽到有白人對自己的人口優勢感到憂心或者不是滋味，您不必太意外。

有點令人意外的是西語裔人口。疫情以來，矽谷住宅區大興土木，換屋頂、修圍牆或者做院子，都是西語裔擔綱，但其實他們在聖他克拉拉縣比例已略降，從26.9%掉到了25.5%。

聖他克拉拉縣也是全加州住宅增長第三高的縣，過去10年加多了5萬6000戶。買屋得有銀子，聖他克拉拉縣全戶收入中間數是13萬3076元，比前一年2018年加多了5.11%。個人平均薪資在加州最高的是亞裔的7萬8000餘元，白人只有6萬7000多。

見林不見樹可能太抽象，也許實事可作些佐證：矽谷確實人口多元，朋友昨天去車管局索取駕照筆試的參考題目，才發現在這裡可用30種不同語言應考。

至於財富，矽谷的高科技工作給的薪水很高，帶動很多獨特風景。像聖荷西一棟60年老屋，室內僅千呎出頭，每間臥室都很小，出租的牌子周四中午插出來，周六下午就簽約了。白人搬走，韓國人忙不迭要搬進來，畢竟附近月租低於5000元的房子已經太稀少了。

白人高高興興搬走了，也不覺自己開價太低，因為他們今年上半年才把矽谷另一棟老房子處理掉了，當年買1萬5000美金，住了60多年，如今賣出已是150萬，很多人搶購，所以是全現金交易，白人說：「 漲了一百倍呢。」

這，不是冷冰冰的人口普查看得到的，可它是事實。

亞裔 矽谷 加州

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