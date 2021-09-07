金山人語／北京擴大整肅 蘋果在劫難逃

中國 的整肅運動不斷擴大，已從針對個別公司擴展至不同行業，以科技公司而言，就包括了互聯網公司、網購公司、涉及蒐集集數據的公司、以及網約車公司等。除了科技公司，其他不少行業也被波及，例如補教、房地產、娛樂、醫療健保。

美國人大都用iPhone，又有大量人擁有401(K)，可能買了蘋果 股票，所以蘋果在中國的命運成為美國人的一個大問題；直至現在，肅運動還沒有波及蘋果，但它能逃過被整的劫數嗎？

紐約大學Stern商學院教授薩洛溫(Paul Zarowin)說，從北京 對科技企業的鎮壓(crackdown)看，顯然是要制定一套包括反壟斷和規範數據使用等的全面管控模式；另一方面，中國政府變得越來越極權(totalitarian)，所以包括蘋果在內的所有外國公司都會被納入管控之內。

蘋果一直與中國政府維持良好關係，這種情況能否讓蘋果得以逃過被整的劫數？這要看中國政府最後制定的管控模式，新規定一旦訂出，蘋果只能遵守，無可避免。向中國政府妥協，是蘋果一直以來贏得在大陸做生意的重要原因。Google因拒絕妥協，不接受政府檢查資訊，被迫撤出中國；臉書更因不符規定，連中國的大門也進不了。

2017年，中國政府通過一項數據法，規定科技公司在大陸蒐集到的數據，不得移出境外。蘋果立即在中國境內建造兩個大型數據中心，用來儲存數據。北京眼前這波整肅行動，數據又是焦點，認為數據是國家所有，因此政府有權使用數據，這是前所未見的新發展，蘋果要留在大陸發展，必須遵守這項規定，交出數據，這麼一來，iPhone使用者就再沒有所謂的隱私權。

這次整肅行動，還有一個目的，就是不讓科技公司變得太大，擁有數萬員工的公司容易形成山頭，擁有數千億美元的公司富可敵國，也會威脅到共產黨的領導權。所以北京整肅「太大」，所以擁有10億用戶的騰訊、最大網購公司的阿里、最大金融服務平台的螞蟻金服、以及全球最大網約車的滴滴，都成為被整對象。

總書記習近平又呼籲「共同富裕」，阿里立即捐出1000億人民幣，騰訊先捐500億，然後又再捐500億。蘋果今年第二季的中國收入達148億美元，比去年同期增58%，占蘋果全季收入約20%。這是從中國圈走的巨款；蘋果iPhone售價之高，也向受批評，一支售價1000美元以上，中國大陸組裝女工薪金低(富士康曾爆發跳樓潮)，蘋果公司卻賺大錢，這樣的不公平分配，絕對有違社會主義的共產原則。