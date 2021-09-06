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勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

死亡地下室

周喆

外面風雨大作。你有點擔心，但覺得這是自己的家裡，應該還是安全的。雖然這個「家」只是一個地下室改造的簡陋公寓，只有一扇小窗戶露出地面，但是這裡有你熟悉的一切。突然你聽到一聲巨響，暴雨造成的洪水沖破公寓大門。

你驚恐地發現，積水像瀑布一樣從窗戶和門縫中灌進來，浴缸和馬桶變成了噴泉，你的地下室完全變成了蓄水池，水位正在不斷上升。你無法逃脫，只能絕望地呼救；樓上鄰居聽到你的呼救，但是因為水勢太大，無法過來救援。你只能絕望地看著積水一吋一吋地快速上漲，逐漸淹沒你的腳、膝蓋、腰腹、胸、口鼻、頭頂……。

這不是惡夢，而是比最恐怖的惡夢還要恐怖的現實。也不是發生在第三世界落後國家。它就發生在當前，就發生在世界第一強國──美國的第一大都市紐約市

超級颶風艾妲(Ida)日前襲擊美東，紐約市皇后區淪為重災區。暴雨引發洪水，至少造成十一人死亡，其中至少五人為華裔。死者中有十人住在地下室內，由於洪水突然湧入無法逃脫而被溺斃，其中包括一名86歲華裔陳媽媽。最慘重事件發生在法拉盛，有三人在被雨水淹沒的地下室內喪生，目前還不確定是否屬於同一家庭。

國家氣象局資料顯示，紐約市9月1日晚間3小時降雨達5.2吋，「為500年一遇」。紐約當天的全天降雨量達到7.13吋，遠超1927年創下的3.84吋最高紀錄。

這樣大的災情，這麼嚴重的後果，天災還是人禍？天災無法避免，人禍必須檢討。

首先就是氣候變遷對人類生活的影響，恐怕不再只是虛幻理論，而已經是血淋淋的事實。拜登總統2日說，這次災害程度表明「氣候危機已經到來」，並強調「氣候危機是當今人類面臨最重要挑戰之一」。

總統有這樣的認識，固然是好事。但還需要拿出具體政策並有效執行。

其次，紐約市長白思豪表示，這次天氣預報完全失準，「等於完全預測」，導致市府無法及時應對。如果屬實，是否應向相關氣象部門追責?

再有，這次出事的死亡地下室，是否有非法改造出租，是否符合居住安全標準，必須追查。如涉違法，業主應承擔相關責任。

水火無情。紐約的慘劇，對灣區也有警示。灣區氣候地理條件，防火可能更重要，且不僅限於山火。歷史上聖荷西華埠就毀於大火，1906年舊金山大地震引發大火，也重創華埠。直到今天，防火安全仍然是華埠重大挑戰。

願這次紐約暴雨遇難者都去了更好的地方，那裡沒有死亡地下室。

紐約市 華埠 洪水

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