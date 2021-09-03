紐森與川普的山火對話

共和黨罷免紐森，列舉罪狀之一，是加州山火 。

的確，加州山火連年燒不止，從南燒到北。現下，卡爾多大火正在南太浩湖鎮周圍肆虐，鎮上居民已全部疏散，只要風勢稍變，美麗的湖邊小鎮將瞬間被吞噬。

但如同疫情一樣，把山火泛濫怪罪到紐森頭上，還真是欲加之罪。

疫情防控，當然可做得更好，森林治理，同樣亟待改進，但如果換一位輕視疫情、不承認暖化 的共和黨州長，加州疫情將跟佛州德州一樣慘，山火也將燒得更旺更烈。

加州山火，不是紐森的錯。

日前公布的獲195國政府簽署的聯合國氣候變遷報告指出，自19世紀以來，因過度開發石化燃料如煤炭、石油和天燃氣，地球氣溫已升高約1.1攝氏度，酷熱致使天乾物燥，全球野火連連。

目前正在延燒的北加迪克西大火及卡爾多山火，就是氣候暖化促成。

2020年年尾，許多科學家稱即將過去的一年是「危機之年」：新冠爆發並迅速傳遍世界；澳洲森林大火燒死無數珍奇動物；加州大火煙霾籠罩灣區上空，猶如世界末日；極地冰蓋消融，北方暖如南方；孟加拉大水淹掉全國1/4土地…，等等。

2021年以來，災難變本加厲。嚴酷高溫，致西雅圖和溫哥華數百人死亡；歐洲、中國，世紀罕見洪水帶來毀滅性重創，奪走成百上千人生命，無數家庭破碎；加州及美西山火失控，西伯利亞、土耳其和希臘的山火，目前也在兇猛燃燒。

氣候專家說，如不採取措施，未來30年情形將更糟。但對暖化問題，共和黨出於利益和選票考量，一直矢口否認。

2001年3月，剛上台兩個月的小布希就宣布退出旨在控制溫室氣體排放的「京都協定書」，小布希說，「減少溫室氣體排放，會影響美國經濟發展。」

2017年，川普上任第一天就撤下白宮網站上的暖化專題；6月，正式宣布退出「巴黎協定」。川普稱，全球暖化是「中國設計的騙局，目的是為拖累美國競爭力。」

記得去年川普視察加州山火時的精彩對話嗎？紐森告訴總統，要相信科學，氣候變暖是真的，但川普辯說，火災是管理問題，「我不認為科學真的無所不知」。

慶幸的是，拜登上任第一天就宣布重入「巴黎協定」。紐森去年底宣布，到2035年加州所有新車都須零碳排，淘汰汽油車。

俗話說，永遠叫不醒裝睡的人。氣候暖化，已不是存在不存在的單純認知問題。根本的抉擇在於：是只顧自己眼前利益，「我死後管它洪水滔天」，還是收斂貪欲，為子孫後代留下一個更好的地球？

承認不承認暖化，是道德選擇題。