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911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

若王永慶地下有知

黃美惠

台灣經營之神王永慶在美國過世，匆匆已13年，他在台灣的遺產分配官司終於落幕。分配的財富天文數字：台幣528億，相當19億美元。這是市井小民無法想像的高額，更引人深思的是官司最後，高院法官講的話。

媒體報導，調解時，法官林敬修告訴王家子女，大家年紀都大了，也有不錯的社會地位和經濟能力，且王永慶已過世十餘年，家人間應考慮以和為貴，因而力勸和解。

談到財富，什麼才是「足夠」？

大家都愛讀有人中樂透的新聞，美國買彩票獲數千萬或上億財富並不少見，彩券行則沾光領到數萬元獎金，乍看和得主的鉅富不成比例，但店東已歡天喜地。至於你和我，哪天能中個一千元就能高興好幾天。

豪門是另一等級，非小市民可想像。王永慶死後單單遺產稅就繳了120億台幣，創下台灣紀錄。王永慶娶有大房、二房、三房的事比連續劇更精采，大房王月蘭不能生，二房楊嬌長子王文洋成為這13年遺產大戰的主角。三房，也就是人稱三娘的李寶珠則是戰火另一焦點。

7月底，爭產戰台灣戰區正式熄火，是因為王永慶辭世後三年，渣打銀行通知有筆1.1億台幣遺產待處理。和總數相比，這固然只是尾數，但王文洋覺得如何處置影響到父親在美國好幾個基金，達6000億台幣的未來，是重要指標。他主張台灣法律既是一夫一妻制，李寶珠不能以配偶身分與聞分配之事。

三娘則提出自己1957年就在有擺酒、有證人之下和王永慶在一起，嫁入王家後也照顧了王永慶數十年。

最後和解即針對這筆1.1億元，由王文洋等九位子女簽下同意書。律師費據說已達10億台幣，但美國的錢如何了局，還有得等。

「億」 來「億」 去的這些事攻占媒體頭條，看在朝九晚五，每月只賺個三、四萬台幣 (1000多美元) 的年輕上班族，乃至連這錢都賺不到的苦哈哈眼裡，真是天方夜譚。

在大家把「婚前prenuptial協議」操作如此純熟，什麼事都律師先行的今天，李寶珠「擺兩桌酒」的故事，早已是上一代人才會有的事。

台灣人更不免想起社會對王永慶的共同記憶，他那象徵節儉的舊毛巾，他每天長跑的毅力，王老太太在自家樓上種菜的親切，尤其胞弟王永在親迎老哥哥棺木時那錐心的呼喊「阿兄」。大家知道王永慶是台灣第一有錢人，但不知道到底他多有錢。更想不到他死後，爭遺產的事會鬧至如此田地。

財富在無止境的放大，但人世間情份的美善卻在金光閃閃之下，迅速地黯淡了。王永慶地下有知，亦要歎息吧？

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