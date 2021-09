氣候變化的另一挑戰：行話

不是新的挑戰,早就有了,也不僅是氣候變化,每一領域莫不如此,那就是專業的行話 (Jargon) 一般大眾聽不懂,也許剛開始聽個一知半解,時間長了仍不深入,興趣就漸漸淡了。所謂行話是說給行業裡的人聽的,但行內的人也未必都聽得懂,記得以前有人統計過,專業會議至少有一半時間用在名詞術語的解釋上,行外的人就更不用說了。不是物理學家,對量子力學可以全不在意,但氣候變化攸關人類永續長存,每個人都得在意,也就因為專業的行話,把很多人隔絕在外。

去年 Ohio State 大學的實驗,說明了專業行話教人畏懼,在不瞭解之下對這一專業喪失了興趣。而氣候變化是每一個人的事,每個人都要參與,專家們說的話先要讓大家瞭解,都聽得懂。為了這件事,University of Southern California 用月前公開的「聯合國 政府間氣候變化專門委員會」(IPCC) 的氣候評估報告為藍本,找一些對氣候變化不同想法的人做一調查,來瞭解他們對報告內容的理解,特別例舉一些氣候專家常用的名詞術語,問大家怎麼解釋。一共有八個名詞如下:

mitigation, carbon-neutral, unprecedented transition, tipping point, sustainable development, carbon dioxide removal, adaptation, abrupt change

看起來多是普通用字,但專家們用在氣候科學上,就有特殊的意義。這一調查,讓參與者從已公開的 IPCC 報告內容,對這八個名詞的難易度評分,同時也可以有些建議。結果認為 mitigation(減弱)一詞是最難瞭解,因為這是指對不同溫室氣體排放層級的動作,而 abrupt change(突變)則認為是最容易解釋,這是指氣候系統快速變換到新的狀態,對生物系統帶來嚴峻的後果。

至於建議,則一致認為用字要簡化,例如 unprecedented transition(前所未有的轉變)IPCC 的定義是 "rapid, far-reaching and unprecedented changes in all aspects of society"(社會各方迅速深遠與前所未有的變化),參與者的建議就直接了當 "a change not seen before"(以前沒見過的變化)。

另一個名詞 tipping point(引爆點)的 IPCC 定義是 "an irreversible change in the climate system"(氣候系統不可逆轉的變化),參與者說這就是 "too late to fix anything"(為時已晚)。可見專家們咬文嚼字,使用「文言文」,應是為了嚴謹沒有語病,但以前的學者們都提出過簡化的建議,像一句話限制在 16-20 個字、每個字不超過兩個音節,更學者說寫給大眾的文字,要在 12、13 歲的程度。

USC 的 Wandi Bruine de Bruin 教授、也是這一調查的主持人,對調查結果評論說,科學家需要更換他們的行話,用日常的用語讓外行人聽得懂,氣候變化雖然是複雜的議題,但不需要用難懂的語詞,讓議題變得更複雜。負責氣候的 UN Foundation 副總裁 Pete Ogden 附議,說我們必須要進一步的溝通,來建構更強大的支援能量來停止氣候變化的嚴重威脅,首先要從大家都聽得懂的語言做起。

科學家有著實的研究方法、分析技術、以及與同儕科學家溝通的能力,卻少有與非科學家溝通的訓練。十年前有學者指出這個問題,因為廣大群眾需要瞭解基礎科學來做非正式的抉擇,這些抉擇可以影響政府的政策,而當年氣候變化對公眾的宣導,很多素材之中唯獨沒有對公眾危害的數據,以致氣候變化遭到誤解、甚至不相信科學的研究。十年之後現在各有改善,而氣候變化的危及也加深,專家們都說現在就要大幅度的行動,以免太晚,而對大眾溝通用語的簡化,也成為重要的一環。

網路改變了人與人的溝通,改變了語言,改變了閱讀,也改變了寫作。語言學家 Gretchen McCulloch 著作 Because Internet Understanding the New Rules of Language,她在書中說,當無邊無際的網上語言從線上流過來,我就忍不住去瞭解是怎麼用的。

網路語言的傳播型態與內涵在不斷改變之下,對氣候變化的公眾宣導,是否又加一層挑戰?