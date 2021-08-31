美軍史上最醜陋的撤退

拜登 總統30日宣布，持續了20年的「美國最長戰爭」，30日正式結束；他又說，過去兩周美軍進行的阿富汗 撤退，是美軍史上最大的撤退。但平心而論，這也是擁有全球最強兵力的美國史上最醜陋的撤退。

美軍在阿富汗的最高指揮官30日表示，最後一班C-17軍用運輸機已於30日下午離開喀布爾機場；當天共有26班撤離航機，共載走1200人；最後的五班，機上已沒有美國人。

國務卿布林肯30日傍晚證實，還有「少於200名」美國公民 滯留在阿富汗；當地的指揮官解釋，這些美國人仍在尋法撤離，但是他們無法抵達機場，「十分遺憾，我們沒有將所有人撤走。」更醜陋的是，專家估計，為數達10萬名持有綠卡者、以及為美國做事的當地人，仍滯留在阿富汗。

阿富汗本月15日迅速被神學士(塔利班)攻陷，並接管政權，由那時開始，拜登政府就傾力進行所謂的史上最撤退，從過去兩周看，美軍狼狽撤退，喀布爾機場外圍遭到恐襲，造成13名美軍和數十名阿國人死亡；成千上萬的阿國人湧往機場，希望逃出阿富汗。整個過程十足顯示，拜登政府毫無準備和措手不及，情報錯誤，判斷失準，確實是一次重大失誤。

拜登政府的最大失誤是誤判。今年4月，華府估計，美軍撤離後，阿富汗政府可以維持4、5年；更致命的是，華府竟然以這個的假設去撤軍，限期於9月11日前全部撤離，後來又再推前至8月31日。由於撤軍基於假設，所以沒有估計阿富汗政府軍的不堪一擊，不願作戰，以及投降逃走。拜登政府沒有任何B計畫，到了8月15日喀布爾淪陷，還堅持8月31日的限期，沒有半點彈性。

其實，今年4月美國宣布撤軍前，早該設法讓10萬名為美國做事的人撤離，國務院早該為這些人準備簽證。必須確保的一項原則是：在所有該撤走的人全部離開前，美軍不應撤離。但拜登政府8月15日後，卻讓美軍按時撤離，只進行史上最大撤退，無法確保所有該離開的人都能離開。

長達20年的最長戰爭結束了，但全球最強國卻輸了這場戰爭。其實，美國戰敗，不是決定於8月的頭兩周，而是在20年前九一一之後，美軍打敗神學士和進駐阿富汗後所制訂的政策。當時的小布希政府，決定留守阿富汗，協助重建，目標是徹底勝利(total victory)。天真的美國人，沒有考慮阿富汗複雜的文化和宗教，妄圖全勝，難怪重蹈1975年狼狽撤出西貢的覆轍。