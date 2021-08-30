金山人語／罷免大戲劇終將臨

如果要選一個熱搜關鍵詞來形容2021年加州 政治生態，那很可能就是「罷免」。綜觀當前加州政治舞台，陷入罷免風暴的政客大有人在。首當其衝的自然是加州大家長，州長紐森 。然後，舊金山和洛杉磯一北一南兩大城市的地方檢察長，博徹思和賈斯康，也分別面臨罷免危機。因獄政等問題而飽受爭議的聖他克拉拉縣警長史密斯，也可能是下一個潛在對象。

加州上一次民選官員被罷免還是2003年。當時民主黨籍州長戴維斯被罷免，也造就了明星阿諾從影壇到政壇的華麗轉身。此後就很少聽到罷免相關新聞，直到最近這一兩年。

民選官員罷免制度，是美國民主政治的特色。理論上，民選官員是選民選出來的，他的權力由選民自下而上賦予，而不是由任何「上級」自上而下賜予。因此也只有選民有權罷民選官員的官。

罷免制度並不完美。但與其他制度相比，應該是最好的一種。

有些網友認為，中國的「問責制」更先進更有效率。哪個官員腐敗、不稱職，自有「上級」部門來問他的責罷他的官，不需要罷免制度。

但是問責制要有效，前提是這個「上級」必須是好人是清官。如果「上級」自己也有問題，就很難說了。問責制本質上還是人治而不是法治。更大問題是，問責制只能自上而下監督執行。處於權力制度最上層的那個人如果出了問題，誰來問他的責罷他的官？

無論哪國制度更先進，現在大家最關心的還是，即將到來的9月14日罷免選舉中，紐森最終是平安過關還是觸礁翻船？無論是哪一種結果，到時候回頭再看，會發現這次特別選舉真不一般。

當初罷免州長運動剛發起時，無論是紐森本人還是大眾，普遍都以為只是少數共和黨人政治作秀，並不在意。然而發展到如今，最新民調顯示支持與反對罷免差距已經非常小。共和黨看到奪回州長寶座的希望。民主黨也不敢怠慢，嚴陣以待全力為紐森護航，並集中火力攻擊威脅最大的對手，保守派電台主持人艾德。

艾德是政治素人，典型保守派立場，自身又是非裔。這種不常見的組合，也為他贏得不少關注度。

他的某些論調，例如「美國沒有系統性的歧視。黑人 最大的問題是高達75%的黑人孩子沒有父親。這是黑人所有負面社會問題的根源，如犯罪率高、經濟上沒有競爭力、常被逮捕」等，若是出自任何白人政客之口，必定軒然大波，「種族歧視」的大帽子早就鋪天蓋地而來。

他會成為下一個「阿諾」嗎？