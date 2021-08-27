金山人語／安全注射站 真會安全嗎？

舊金山毒品 氾濫，疫情期間有擴大的趨勢。去年，700多人死於吸食過量，平均每天兩人。進入2021年，情形更糟。

州議會在舊金山等大城市建毒品「安全注射站」提案，因爭議太大而擱置。本地毒品權益維護者麥考伊（Gary McCoy）於是絕食抗爭，要求金山市府以「緊急狀態 」理由，繞過州和聯邦，設立安全注射站。此舉在市議會中獲得部分議員支持。

設安全注射站拯救生命，用心無可厚非。但注射站不會建在海上，也不會建在空中，而是要建在社區內鄰里間。雖然依支持者說法，可以挽救生命，但它同時也可能帶來新的更多的危機，將更多的生命引向歧途，給更多的家庭帶來不幸。

因此，在缺少立法與配套服務、未經詳細論證、社區家庭更缺少準備時，以「緊急狀態」為由倉促設立「安全站」，絕非上策。而且可能事與願違，讓舊金山變得更不安全。

由政府出錢建注射站，世界其他城市早有先例，有的已運行多年，但效果見仁見智。

有公衛健康專家表示，注射站的確可為癮君子提供安全服務，至今未聽說注射站內發生死亡的案例。就是說，注射站對防止吸毒過量，確有效果。

但這不意味著，有了注射站，舊金山每年失去的700多生命就可以挽回。加拿大的經驗表明，並非所有癮君子都會求助注射站，過量死亡仍發生在其他場合，而到注射站求助的人，本來過量的機會就不太。

這就是說，即使舊金山建了足夠多的注射站，仍會發生過量死的問題。

然而，毒品的危險，不只在於它的致命毒性，過量可致死，還在於它的致命吸引力。更方便的場所和更周到的服務，恐怕讓心智尚未成熟的青少年誤以為，吸毒是政府認可的正常、安全行為，誘使更多人踏上不歸路。

不必給注射站爭議貼上任何標籤，民選官員應傾聽社區聲音，而每個人在維護自身權益的同時，也應「設身處地」為對方考慮：假如我的家人親友是吸毒者，我該怎麼做？假如注射站要建在我家附近，或我的小孩上學的路邊，我又該怎麼做？

毒品泛濫問題，應該從根本上尋找解決辦法，從長計宜。注射站只治果，不治因；防止過量固然必要，但更重要是如何讓人遠離毒品。政府主導的安全站，會不會起到反效果？

任何生命都一樣珍貴，市議員要有所作為，要拯救吸食過量者的生命，應予鼓勵，但不要解決了一個問題而又製造了另一個更大的問題。

安全站未必安全，建安全站的提議，還是暫時擱置為好。