金山人語／送別林伯真老師

在高科技的矽谷 ，居然是用最傳統古老的方式，得知生老病死的消息。只不過數周前，黃昏散步時迎面走來一對鄉親，問候日常才得知合唱團指揮林伯真已胰臟癌末期。一時心中萬分繫念。

沒多久，同樣夕陽，同一散步街道，接獲不幸的電郵，檔名竟是「伯真的遺言」，想到才56歲的燦爛生命竟已離開人世，手指顫抖點開她的話，信停筆於8月11日，她於19日離開大家。

其中寫著：「我的治療結果不理想，真的就是運氣不好。我們周遭這麼多親朋好友，有的活了，有的死了，我和大家都是一樣的。而對我，大家有太多的愛，難免看的更嚴重，是不是？其實大家如果看到我這陣子以來所承受的巨大痛苦，愛我的你，會為我celebrate的！我已經啟程去下一個更好的地方了，真的！請為我祝福！」

仿彿看到林伯真剛指揮完美好的一曲，掌聲中優雅轉身向大家鞠躬，然後又轉過身去，要開展下一曲。

她以自己的離開，抓緊機會教大家更重要的功課：如何面對死亡，就像張卉湄作詞、林伯真的好友石青如作曲、如今四處傳唱但林伯真可能是最初指揮慈濟人唱出的那一首：「如果明天就是下一生，你將如何面對今天？」

林伯真1965年9月生，在台南家專完成音樂教育後來美深造，她是舊金山 音樂學院的鋼琴演奏學士、舊金山州大合唱指揮碩士。台南女兒成為庫比蒂諾媽媽，她以慧心和耐心帶領無數孩子、青少年、成年人進入音樂的美麗世界，曾任北加州 華人音樂教師協會會長，辦過許多講座和活動。

她也是慈濟長期志工，帶領合唱團和手語隊演出，到療養院探訪，留下溫暖給需要的人們。她又是晶晶合唱團青年班的指揮，曾在美國合唱指揮年會，帶著晶晶團員示範演出。

在她半世紀多的生命，有30年獻給博愛合唱團，她幽默真誠，要求嚴格，卻沒有把這群業餘的愛樂者嚇跑，在創新之地矽谷，她指揮合唱團也講求創新，她在曲目中加入精心選出的流行曲，庶民情調裡加入動作，吸引全場，讓大家起身離座時覺得自己朝人間的美善又近了一點點。這份努力和投入，最讓人要為她喊一聲Bravo。

林伯真的好友告訴我一個故事：西方極樂世界有一種鳥名為迦陵頻伽，又稱妙音鳥。這種鳥人頭鳥身，羽彩豐潤艷麗，善歌吟，還未出殻已能唱出美妙的旋律。林伯真有如迦陵頻伽化身而來，使命是透過歌聲把真善美傳遍人間，現在是暫時返回西方極樂世界述職呢。

人生不論30年、60年還是90年，能夠用心唱出自己的歌，讓世界和周圍的人在你離去時，比原先更好一點，就是值得。林伯真老師做到了。