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金山人語／神學士2.0能維持多久?

周喆

最近各大媒體頭條新聞都是美國阿富汗撤軍亂象，以及神學士重新掌權的危機。一時間，對拜登政府相關政策的質疑指責、檢討反思等內容充斥版面。

要檢討美國這次從阿富汗撤軍的得失，首先要了解美軍為什麼會出現在這個遙遠的、位於西亞內陸多山的回教國家。更要了解神學士組織的一些相關背景，以及美國為什麼會與神學士為敵。

「神學士」這個中文譯名很恰當，比英文音譯「Taliban」和中文音譯「塔利班」更直觀。這個團體最初就是阿富汗南部城市坎達哈地區的神學院學生發起，以極端回教原教旨主義為核心指導的軍事政治組織。1996年，剛成立兩年的神學士首次奪取阿富汗政權，並從此成為國際焦點，可稱之為神學士1.0。

美國之所以介入阿富汗，首先是為了反恐。神學士1.0掌權後，各種倒行逆施層出不窮，令國際社會愕然。尤其是悍然炸毀歷史古蹟巴米揚大佛、大規模迫害女性等暴行，更是千夫所指、人神共憤。但是當時與美國尚沒有直接衝突。

這種情況一直維持到2001年911恐怖襲擊事件。美國指控神學士政權庇護911恐襲元凶賓拉登，並為凱達組織提供用以發動對美恐襲的後援基地。外交交涉無效，美國及北約盟友於2001年11月發起阿富汗戰爭，在當地反抗聯盟配合下，一舉推翻神學士1.0。

當時一家電視台在報導時，用了「作為一個中央政府，神學士已經關門大吉(out of business)」。但是美國很快發現並不那麼簡單。神學士政權垮台後，大部分返回老巢坎達哈附近展開多年游擊戰，但從未消失。今年5月美國開始從阿富汗撤軍之後，神學士立即捲土重來，以如入無人之境的氣勢席捲全國，很快攻入首都喀布爾。神學士2.0正式登台。

拜登總統說，美國當初進入阿富汗是為了反恐，這個使命已經完成，幫助阿富汗建國不是美國的責任。原則上這話並沒有錯。雖然具體執行上還有很多爭議檢討空間

神學士2.0上台後，也刻意表現出某些「改變」，並學會利用社群媒體包裝自己。但是只要他們不放棄極端回教原教旨主義、不改變政教合一治國理念，就不可能有真正的進步。

許多大陸民族主義網友都為神學士2.0的勝利歡呼。但是他們需要了解，美國與神學士之間不是地緣政治之爭，不是意識形態衝突，而是文明與野蠻的較量。在這一點上，「敵人的敵人就是朋友」並不適用。

神學士1.0只維持了五年。如果仍然拒絕融入現代文明，2.0注定也不會長久。

神學士 美國 阿富汗

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