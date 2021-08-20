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金山人語／廢現行防疫令 加州真正噩夢

劉玉昕

一對中年夫婦，因「懷疑疫苗」而拒絕接種，結果帶小孩參加夏令營後，全家染疫。夫婦倆最終被病毒打敗，先後離世，所幸孩子無恙。媽媽臨終前跟孩子說的最後一句話是：快去打疫苗。

不管為了什麼原因懷疑疫苗，四個孩子瞬間失去父母成為孤兒，這代價都太沉重了。

這一家庭悲劇，發生在德州

夏季爆發的新一波感染潮，德州佛州是重災區，相比之下，洛杉磯時報說，「加州人的免疫力」要好很多。

CDC統計，過去一周，加州平均每天確診6萬4700人，德州11萬4900人，佛州14萬2300人。但加州人口遠超德州佛州，依人口計，過去一周每10萬人中，德州396人確診，佛州664人，加州僅有164人。

不比不知道，一比嚇一跳。加州疫情控制，遠遠好過德州佛州。

洛時認為，之所以如此，一是加州人更願接種疫苗，因此新變種病毒來襲時，感染機會減少，即使感染了，病重住院和致死率也都較低。二是加州放權地方和商家自己決定是否要求民眾戴口罩，但佛州德州皆禁止地方頒口罩令。

顯然，後者的作用更重要，而州府的政策制定與推動，亦彰顯了州長的領導力。

去年疫情爆發，共和黨主掌的德州和佛州，呼應川普，輕視病毒淡化防疫。而加州，在沒有聯邦支援的情況下，率先實行居家避疫。此次疫情，德州佛州州長均明令限制地方和學區，不得擅自頒口罩令，以致於一些學區不得不「違法」行事，引來不必要官司。而加州，在全面重開情況下，因時因地調整疫苗和口罩政策，從疫苗獎勵金、收緊口罩令，到放權讓商家和地方自推控疫措施。

不是加州人更怕死，也不是加州人免疫力更強，實是因州府的科學政策和州長態度所致。

有人抓住紐森避疫期間到餐館為友人慶生的事，大作文章。州長違背自己發布的命令，確有失檢點。事實上，舊金山、屋崙和聖荷西三市市長都曾被抓到違反避疫令聚會。但這與自己早早打了疫苗、卻限制地方頒布疫苗令的德州州長不同；後者，是個人政治利益的考量；前者，違規但並不否定其政策的正確以及為州民福祉著想的用心。

加州問題多多，遊民、治安、就業等等，但若說疫情防控，紐森確有一份功。

不過，紐森的功勞，現在成了罪過。川普敗選後，共和黨把怨氣發到紐森頭上，發起罷免，聲稱要結束「紐森帶給加州的噩夢」，而領先的共和黨候選人，頭號政綱就是要廢除加州口罩令和疫苗令。

若果如此，加州疫情防控，必將重蹈德州佛州覆轍，恐怕那才是加州人的真正噩夢。

加州 德州 佛州

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