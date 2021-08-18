金山人語／IPCC氣候評估的五個腳本

IPCC 是「政府間氣候變化專門委員會」全文的縮寫，是聯合國研究氣候變遷的跨政府組織，日前提出第六次評估第一工作 組的報告「實體的科學基礎」，第二、第三工作組將陸續分別提出影響與危險、以及對抗與行動的報告。第五次評估是 2013 年提出的，然後 2015 年有了巴黎協定，約定在本世紀末地球溫度不超過工業化以前（1850-1900) 溫度的 2°C，最理想是不超過 1.5°C，這次的評估當然會環繞巴黎協定。

地球雖是一個整體，暖化所帶來的酷熱、水災、乾旱，各地並不相等，近年全球許多地方都感覺了極端的氣候。溫度升的越高，極端會越強勁、越頻繁、面積越廣，而溫度升高直接與溫室氣體的排放關連，其中主要成分 CO2 的排放，又以化石燃料的燃燒為主要來源。所以這一切可以說是人類咎由自取，這份由 200 多位科學家撰寫的報告，確定了這個概念，並制定了五個不同升溫的腳本 (Scenario)。

以 2100 年的地球溫度，比 1850-1900 年間溫度升高的差距，分成五個腳本。第一個腳本：最低溫 、1.5°C、甚至 1.4°C，這需要提前著手才能達成，例如在 2050 年淨零排放或碳中和。第二個腳本：低溫、1.8°C。第三個腳本：中溫、2.7°C，科學家們預測可能性最高。第四個腳本：高溫 、3.6°C。第五個腳本：最高溫、4.4°C，如果 2050 年溫室氣體的排放是現在的兩倍，本世紀末就可能出現這個慘狀，那時候地球將近僵化。

溫度是連續的，每一腳本的溫度也非固定，都有上下的寬容。以腳本為基礎，以升溫層級如 1°C、1.5°C、2°C...4°C 等各設模型，分別模擬地球的溫度、降雨、以及乾旱的變化與分布，從中不難瞭解每一腳本的遭遇情況。有趣的是 1°C 升溫的模擬，與研究人員的實際觀察極為接近，因為現在的地球升溫已經超過 1°C 了，這次研究報告也強調觀察與模擬並用。

根據模擬，地球升溫以陸地為主，並漸漸北移，1.5°C 的模擬，北部溫度就高於熱帶，而 2°C 的時候大部分陸地的溫度都會升高，北方溫度更高，有年均溫比正常高 7°C 的地方。升到了 4°C，不但海洋與陸地同時升高，北極圈的高溫融化冰河、海冰面積縮小、永凍土地融化，影響所及不僅北極且連動全球，例如夏季熱浪可導致野火，燃燒泥碳，大量排放溫室氣體，加速氣候惡化。

降雨量模擬也依序增加，而偏向高緯度、太平洋赤道、以及一些季風區，增加最多的地區，年平均降雨量較 1850-1900 年間可增加 40%，而部分亞熱帶與小部分熱帶可能減少。一般認為高溫或讓降雨減少，但並不全然，高溫讓陸地的濕氣蒸發，而熱空氣可以吸取更多濕度，都是雨量的來源。至於地球的乾旱，大部分依順降雨的變化，但也有受「蒸散」 (Evapotranspiration) 影響的差異。

全球極端氣候逐漸增加，科學家們的觀察，全球有 41 個高溫地區，溫度趨向酷熱而沒有下降的趨勢。有 18 個高降雨、導致水患區，也沒有減少的趨勢。另有 12 個生態或農業的乾旱區，例如科學家已然觀測到美國西北部的高溫與乾旱，點燃了野火。學者說，乾旱以前約每 10 發生一次，現在增加了 70%，如果升溫到 2°C， 乾旱的頻繁將增加兩、三倍。

回到五個腳本，看看與碳匯 (Carbon Sink) 的關連。碳匯是碳的化合物儲存在大氣、土地、與海洋的自然生態，當我們燃燒碳產生 CO2，很多被陸地與海洋吸收，也被植物吸進、然後吐出氧氣，使地球生生不息。這個地球給我們的禮物，卻被我們不斷排放的 CO2 破壞，讓這個完美的循環遲滯下來。

第一個腳本升溫僅 1.5°C，70% 的 CO2 被陸地與海洋吸收，大氣中僅含 30%。但我們繼續排放，地球溫度繼續升高，造成土地的乾旱，與海洋水質過酸，對 CO2 的吸收慢慢減少，碳匯的陸地與海洋比例就降低。所以到了第五個腳本 4.4°C 的高溫，就僅剩下 38%，而 62% 的 CO2 停滯在大氣，使溫度繼續升高。

CO2 在大氣的時間很長，即使明天就完全停止排放，地球溫度也不可能立即下降，況且溫室氣體還有另一重要成分甲烷 (CH4)。回收大氣中的 CO2 曾一度出現，但科學家認為技術不夠成熟，經濟效益也恐不足以與氣候變化競賽。

至於這五個腳本要怎麼「演」下去，我們期望陸續的第二、第三工作組的報告，應有更具體的提案，讓我們看出端倪。