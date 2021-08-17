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阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

金山人語／美國不該一走了之

邱鴻安 

曾於2001年執行九一一恐襲的極端組織神學士，15日攻占阿富汗首都喀布爾。人民害怕神學士接管政府，成千上萬的人湧到喀布爾機場，希望可以逃出阿富汗，數以百萬計的難民，開始湧往鄰國伊朗和巴基斯坦。恐怖情景正在發生，更大的災難即將到來。

美國從阿富汗撤軍，直接導致這場大悲劇。拜登總統16日說，一，他維持撤軍的決定；二，承認阿富汗政府垮台，比他預期為快(紐時報導，拜登4月宣布撤軍時，以為阿富汗政府可維持6年)；三，阿富汗政府軍迅速崩潰，是因為他們不願作戰。

紐時報導，阿富汗政府貪腐無能，例如號稱擁有30萬士兵，其實只有5萬，士兵不願為這樣的政府作戰。神學士15日進攻喀布爾前，政府軍和總統甘尼已經逃走，所以根本沒有發生戰鬥。

拜登的講話重在解釋阿富汗為何不堪一擊，以及美國撤軍的經過，包括前任總統川普，去年單方面與神學士達成撤軍協議。拜登4月正式宣布撤軍，神學士就立即開始攻地掠地。

神學士接管政權，勢必引爆難民潮、婦女權被剝奪、恐怖主義重現。對於這些問題，美國將如何面對，拜登都沒提，只簡略提到，撤出阿富汗之後，美國將在其他地方反恐。

過去三天，阿富汗政府迅速垮台後，拜登受到廣受輿論批評，但撤軍不是他一個人的責任，美國在阿富汗20年的政策，與他和三名前任總統有關。但美國現在確實是敗了，2001年凱達組織和神學士向美國發動911恐襲，美國出兵推翻神學士政權，20年之後，現在卻被神學士重奪政權，美國要狼狽撤離。戰敗不只是屈辱，而且大大損害美國維護民主自由的信譽。

美國不該一走了之，拜登有必要亡羊補牢，提出新的阿富汗政策，以重建美國維護民主自由的信譽。一，美國應為難民提供協助，利用空軍，開闢通往巴基斯坦和伊朗的難民通道；透過外交手段，要求西方和國際收容難民。二，在恐怖主義方面，拜登應帶頭反恐，監控阿富汗境內，一旦出現恐怖組織，立即施以空襲。三，拜登政府應積極監控阿富汗，一旦出現違反基本人權的情況(例如婦女權被剝奪)，即對新政權作出制裁。

美國被批評：阿富汗人民相信美國，相信美國價值，但美國卻放棄了阿富汗人民。這樣的批評嚴重影響美國維護民主和自由的信譽，拜登為了阿富汗，也為美國，絕不能一走了之，必須重新提出協助阿富汗的政策，以修補受損的信譽。

美國 阿富汗 拜登

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