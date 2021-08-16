金山人語／童話終有夢醒時

剛過去的東京奧運 會期間，各大媒體體育版面上最大的非奧運新聞，莫過於西班牙足球 甲級聯賽巴塞隆納俱樂部（簡稱「巴薩」)與世界頭號球星梅西 解除合約。梅西在巴薩效力17個賽季的歷史畫上句點。不久後，法國足球甲級聯賽的巴黎聖日耳曼俱樂部宣布與梅西簽約。

從巴塞隆納到巴黎，物理距離並不遠。但是對梅西來說，這段路卻是很艱難。

據統計，自從2004年正式代表巴薩成年隊出場以來，梅西已經為這支球隊踢了778場比賽，踢進672個球，共為俱樂部贏得34項冠軍。其中包括10次西班牙甲級聯賽冠軍、4次歐洲冠軍聯賽冠軍、3次世界俱樂部杯冠軍、3次歐洲超級杯冠軍、7次西班牙國王杯冠軍和7次西班牙超級杯冠軍。

這樣的數據，足以給梅西戴上「諾坎普的國王」桂冠。諾坎普是巴薩主場足球場的名字。梅西之於巴薩，就好比喬丹之於公牛、柯瑞之於勇士、蒙坦納之於49人隊那樣密不可分。

巴薩對於梅西的意義也遠超過雇主。出生在阿根廷羅薩里奧市勞工區的梅西，11歲被診出荷爾蒙缺乏症，13歲時身高只有140公分。2000年梅西全家移居西班牙。巴薩俱樂部不但接納了梅西，還為他提供昂貴醫療費用，為他制訂特別治療計畫，更為他提供展現天賦的舞台。

梅西在巴塞隆納生活的時間遠超過他在故鄉阿根廷。所有人都覺得他這一生不會再為其他球隊踢球。梅西自己也是這麼認為。梅西與巴薩的故事，應該就像童話裡王子與公主故事一樣圓滿。

今年6月底梅西與巴薩合約到期，人們都覺得簽定下一份合約只是走個程序。即使傳出談判不順利消息，很多人也以為只是炒作。

然而美好童話終有夢醒一刻。當巴薩與梅西不再續約消息傳來，無異於體育界拋下震撼彈。

梅西在新聞發布會上確認消息時，「要與這裡的一切告別」，這位見過無數大場面的當今球王當場灑淚，完全像個徬徨無助的大男孩，令全世界無數球迷為之心酸。

表面看，這次續約破局主要原因是巴薩陷入財務危機，再也負擔不起梅西。但外人很難知道雙方究竟發生了什麼。看起來，這一次是應該是巴薩對不住梅西，暴露出金元足球的冷酷。然而梅西在任何場合都從未說過老東家的不是，人品令人稱道。

巴薩已成過去。梅西很快找到職業生涯下一站。大巴黎張開雙臂歡迎他。那裡有曾經和他一起在巴薩並肩戰鬥過的好友巴西球星尼馬，有他阿根廷國家隊戰友迪馬利亞，有法國神童姆巴佩。期待梅球王在巴黎譜寫新的傳奇。